【中美貿易戰】《華爾街日報》：中國國企政策成談判絆腳石

中國國務院副總理劉鶴周三至周四（30日至31日）訪問華盛頓，與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）舉行新一輪貿易談判。《華爾街日報》周一（28日）指出，中國國有企業在國內經濟中發揮的作用不容忽視，將成為中美貿易談判的絆腳石。

美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economice）中國問題專家拉迪（Nick Lardy）表示，中國2014年起流向國有企業的銀行貸款遠高於流向民營企業的貸款，預計國企2016年獲得逾八成銀行貸款。

報道引述美國官員稱，中美談判代表1月在北京磋商過國企問題。華府認為，中國國企受益於國家補貼及行業政策，從而可以應對海外更激烈的競爭。

報道續指，特朗普政府堅持要求北京放寬對國企有利，卻阻礙美國企業的關稅及監管措施，同時希望中國減少對國企的補貼、優惠貸款等措施。

報道指出，萊特希澤懷疑中國市場並非真正私有化，希望北京證明願意改變行業政策，之後才會建議總統特朗普批准協議。惟美國貿易代表辦公室不予置評。

（華爾街日報）