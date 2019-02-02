【中美貿易談判】美媒：特朗普對達成協議前景前後矛盾

中美周三至周四（1月30日至31日）在華盛頓舉行貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）會後於白宮會晤中方代表團團長、中國國務院副總理劉鶴，雙方未有達成協議，但均表示談判取得進展。美國媒體報道，對於雙方能否在90日「休戰期」最後期限的3月1日前達成協議，特朗普周四的言論前後矛盾，一時一樣。

《華爾街日報》報道，特朗普周四（31日）在中美官員磋商前向記者指出，可能會在3月1日前接受一份有限協議，並延長談判時間，以達成一項涵蓋更為廣泛的交易。他形容，與中國需要達成的不是小協議，而是非常大的協議，如果做不到，雙方應推遲一段時間再達成共識。

特朗普在中美官員磋商時卻話鋒一轉，在Twitter發文稱中國要開放金融服務市場，也要開放讓美國製造業、農業及其他企業進入市場，更稱「沒有這些的協議，是不能接受的！」他又在貼文強調談判會在3月1日截止日期前完成，並指在他短期內會再與中國國家主席習近平會面並取得共識前，雙方不會達成最終協議。

特朗普在會後與中國國務院副總理劉鶴會面，形容中國已經在開放金融服務業上做很多工夫，又提到雙方未有談及延長「休戰期」期限，認為無需要延長。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及後亦表示，最終期限不會改變。白宮在聲明亦指出，除非在3月1日限期前取得令人滿意的結果，否則美國將會如期對中國商品調升關稅。

報道引述特朗普的顧問指出，特朗普同意在90日「休戰期」內與中國國家主席習近平會面，會使外界對達成協議的期望非常高漲，這將會阻礙華府如期對中國商品調升關稅。

（綜合報道）