委內瑞拉變美俄博弈舞台　俄羅斯為何支持馬杜羅

委內瑞拉亂局持續，俄羅斯是今天世界高調支持馬杜羅（Nicolas Maduro）政府的國家之一，讓委內瑞拉成為美俄新一輪的博弈舞台。但為何俄羅斯需要支持委內瑞拉？英國廣播公司（BBC）分析了其中的理由和可能。

俄羅斯與委內瑞拉馬杜羅政府關係良好，在這次政變中俄羅斯亦是站在最前支持馬杜羅的國家。（視覺中國）

委內瑞拉被視為美國的「後花園」，作為針對美國戰略一部分，俄羅斯長年與委內瑞拉建立友好關係。除提供武器外，俄羅斯向委內瑞拉提供大量貸款。如最近12月兩國才簽訂價值60億美元的協議，俄羅斯以出口小麥及投資礦產換取委內瑞拉的石油。

俄羅斯國際事務委員會科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）曾表示，俄國支持馬杜羅具有象徵意義：「那是『你們並不孤單』，還有其他人對美國和西方政策持批評態度。」

BBC指出相信俄羅斯在事件上是傾向譴責美國，然後靜待危機過去，並不會有太實際的行動。（路透社）

投資是無底「黑洞」 浪費資源

但BBC分析指出，俄羅斯對委內瑞拉的投資是一個無底「黑洞」，即投資回報過低。事實上俄羅斯本土亦有類似聲音：報章《經濟人報》（Kommersant）評論指出，向委內瑞拉投資的回報幾乎為零，堪比浪費。

儘管克里姆林宮拒絕披露數字，但分析估計俄羅斯向馬杜羅政府貸款達170億美元。莫斯科卡內基中心（Carnegie Center）經濟學家莫夫查（Andrei Movchan）表示，俄羅斯向委內瑞拉送出大量武器不是要錢，而是「進入他們的油井，生產石油。」

因此若馬杜羅政府下台，俄羅斯可能會失去所有；但若馬杜羅政權持續，俄羅斯真正獲得的益處亦不多。

2018年12月兩架俗稱「白天鵝」的俄羅斯Tu-160戰略轟炸機訪問委內瑞拉，參加聯合軍演，但當時分析亦指僅屬象徵意義。（視覺中國）

俄羅斯國內亦不相信武力介入

有報道指現在委內瑞拉已有俄羅斯僱佣兵駐守，俄羅斯亦可能已派出軍機協助政府運走黃金兌現。不過BBC分析指出，正因為俄羅斯對委內瑞拉的立場為姿態高於實務，介入政變的力度有限。

卡內基中心的莫夫查續道：「除非俄羅斯瘋了，我不相信莫斯科會以武力介入事件。委內瑞拉不是敘利亞，那裏還有中國，且地理上與美國近得多。」

另一份報章《莫斯科共青團報》（Moskovsky Komsomolets）同樣認為俄羅斯最終只會協助馬杜羅流亡，評論寫到：「雖然莫斯科的冬天比馬杜羅家鄉要冷得多，但環境總比卡拉卡斯的監獄來得舒適。」

（英國廣播公司）