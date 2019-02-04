《環球郵報》評論：加拿大需重審對華政策　否則會遭輾壓

加拿大《環球郵報》（Globe Mail）上周三（1月30日）刊登國際問題專欄作家曼托珀（Jonathan Manthorpe）撰寫的評論文章，指出渥太華政府需要重審現時的對華政策，否則隨着中國的崛起，加拿大將遭到「輾壓」。

文章稱，中共過去數十年已經在加拿大政界和學術界建立影響力，北京的利益從未像今天般遭受如此重大的挑戰，中加關係或將面臨危機。

作者指出，在華為副董事長孟晚舟被捕後，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）遭中國當局拘押，上述情況就是典型例子證明與中國政權交手的風險。

曼托珀表示，中國過去經歷兩個世紀來自西方國家的「羞辱」後，在國家主席習近平領導下，中國已把自己視為天然和不可取代的復興強權。

中加關係：加拿大協助美國拘捕華為副董事長孟晚舟一事，觸發中國和加拿大關係的危機。圖為民眾在加拿大法院外拿起要求釋放孟晚舟的標語。（路透社）

文章指出，加拿大與中國打交道的150年中，部分傷感和困難的故事提醒加拿大政府，需要一種減少自我妄想，以及更加有膽識和智慧的方式與新時代的中國相處。假如加拿大不重新評估和改變對待北京的政策，加拿大或會遭到歷史上全新的強大力量所輾壓，而加拿大不能也不應避免與中國交涉。

評論續指，加拿大延續過去70年在經濟和安全事務上依賴美國的機會愈來愈少。作者指出，美國總統特朗普（Donald Trump）是孤立主義的一種症狀，情況已令美國的統治地位日漸枯萎，加劇與其他崛起國家的對比，特別是中國。

評論稱，加拿大和其他所有國家不得不與中國保持接觸，與此同時維持自由民主價值上將面臨一些困難。文章指出，在中國主導世界的同時，如果加拿大希望以貿易為基礎，保留自身價值和生活標準，並且繼續施展作為全球中等勢力的影響，渥太華政府現在和將來就要做好準備。