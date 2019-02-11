第二次「特金會」選址越南河內　滿足金正恩5個考量

朝鮮領袖金正恩2月27日至28日在越南河內與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行第二次峰會。《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）分析，金正恩讓峰會在河內舉行的5個原因。

（一）地理位置

越南河內距離朝鮮平壤約2735公里，比起第一次「特金會」的舉行地新加坡更接近，也意味金正恩的飛行航程較上次峰會更短。

（二）保安

從平壤飛往河內，只需要穿越與朝鮮友好的中國空域，這令金正恩感到更安心。另一方面，越南公眾普遍希望主辦這次「特金會」，相信在峰會期間不會有示威和騷亂。

（三）中立

越南與美國過去曾爆發血腥的戰爭，但現時兩國關係得到大幅改善，雙方建立了緊密的經濟和軍事聯繫。對朝鮮而言，朝越早在1950年便建立外交關係，兩國的聯繫比美國久遠得多。

在非牟利智庫美國外交學會（Council on Foreign Relations）研究東南亞問題的柯蘭齊克（Joshua Kurlantzick）表示，讓朝鮮和美國都信任的地方並不多，而越南的位置相對中立，在河內舉行峰會比較合適。

第二次「特金會」：特朗普與金正恩2018年6月在新加坡舉行了首次美朝首腦會談。（視覺中國)

（四）經濟因素

越南自1986推行「革新開放」模式，經濟得到大大改善。越南共產黨領導人歡迎是次峰會，認為可藉此對外宣傳其形象和領導合法性。

美國國務院方面曾表示，越南證明了「和平與繁榮的可能性」，而特朗普政府也希望金正恩把越南視作一種經濟增長模範。

（五）重塑對美關係

美越關係是從敵對變成合作伙伴，其發展被視為重塑對美關係的典範。曾為越戰士兵的新加坡李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）副教授武明姜（Vu Minh Khuong）表示，可以看到越南領導人的思維轉變，這對金正恩有很大幫助。

越南在南海問題上與中國對立，讓美國更積極發展與越南的關係，這也促成了河內成為第二次「特金會」的舉辦城市。