【中美貿易戰】兩國齊拋「打擊經濟牌」　美消費無受影響實屬假象

美中兩國即將舉行新一輪的貿易談判，務求趕及在3月1日限期屆滿前達成協議，避免爭議升級，導致擾亂市場、破壞經濟。之不過，即使面對如此威脅，美國本土的消費市場卻好像從來沒受貿易戰影響，到底原因何在？

美國總統特朗普（Donald Trump）揚言，美中兩國貿易談判一旦沒有成果，將向價值2000億美元的中國進口貨品增加關稅，由目前的10%增至25%。相反地，兩國如果達成協議，則可能取消關稅，因此美國商界將非常關注談判結果。

中美貿易戰：美中兩國再次舉行高級別貿易談判，希望可以在3月1日限期前達成協議，結束貿易糾紛。但中國如何解決面對盜取其他國家知識產權等貿易不公問題，始終是個疑問。（路透社）

美國經濟真「好景」？

以Cap America為例，這間位於密蘇里州的運動用品公司自2001年起都由中國採購帽子，但該公司行政總裁菲爾・佩奇（Phil Page）表示，他們在貿易戰爆發以來一直負擔關稅帶來的額外成本，另外亦將部分訂單轉至孟加拉。不過最終在1月決定將成本轉嫁到消費者身上。

這個「加價潮」帶來的影響卻沒有像1970年代石油危機一樣嚴重， 當時美國民眾在油站外大排長龍等候入油的艱苦場面沒再重現。反而監測食品及衣物等加價水平的物價指數在12月份錄得0.1%跌幅。換句話說，目前貿易戰對美國本土消費市場的影響可以算成不痛不癢。

特朗普政府在這場貿易戰之中，向半導體、雪櫃等產品抽取較高關稅。反而在第二輪的關稅向行李箱、棒球手套等消費產品徵收的稅率較低，因而令不少零售或入口商願意承擔關稅。全美商業經濟協會（National Association for Business Economics，NABE）最近的調查顯示，94%的受訪商家表示價格沒受到貿易戰問題而上升，同時亦沒有影響他們的投資信心。當地1月的創造就業數字上升，而且連同加薪情況連續2年上升。

中美貿易戰：密蘇里州的運動用品公司Cap America長年由中國進口貨品，該公司在貿易戰爆發以來一直承受關稅的衝擊，但最終在1月決定加價，將關稅成本轉嫁到消費者身上。這個情況在美國商家之間可謂比比皆是。（Cap America Facebook圖片）

農民引起的消費憂慮

這場全球兩大經濟體的貿易糾紛，到底誰是最大受害者？美國農民可以算是首當其衝。中國向美國的農產品報以重稅，令華府決定向大豆、粟米、奶類製品等當地農民提供補貼。即使其後中國同意購入美國大豆後，有很多農民認為，補貼並不足以令他們回本。

農民承受的損失開始影響美國經濟。有德州出售行李箱的商家表示，差不多每天都收到供應商提出加價的電郵，令他們迫不得已加價。更重要的是其主要顧客都是農民，這批人可能因收入減少而不願消費，變相拖慢經濟發展。

中美貿易戰：北京方面雖然同意向美國購入更多大豆，但美國農民可能受到出口貨品受到關稅影響而減低消費意慾，導致本土消費受到打擊，最終可能拖累經濟增長。（Getty Images）

白宮的戰鬥格

華府在2018年7月向中國貨品徵收關稅以來，當地進口貨品數字在11月首次錄得下跌，1月份消費者信心指數更跌至特朗普上任兩年的低位。分析認為這與貿易戰陰霾籠罩市場外，民眾亦擔心全球經濟增長放緩、金融市場動盪及政府停擺等問題。

提到政府停擺，美國有多份經濟數據受到停擺影響而延遲公布，這些報告會否為當地市場帶來更悲觀情緒仍是未知之數，但面對可能再發生的停擺危機，以及美中兩國最終能否達成貿易協議，或者經濟寒冬可能現在才吹襲美國。而像佩奇這類商家，就決定積穀防飢，預先向中國供應商增加訂單和買入更大倉庫存貨。

無論談判結果如何，有曾經在喬治布殊（George W. Bush）執政時出任高級經濟師的芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）高級研究員利維（Phil Levy）認為，美國長年要求中國正視貿易不公情況，但特朗普政府對華立場則較為「戰鬥格」，希望盡量孤立北京方面，因而成為他與多位前任總統對華政策的最大分野。

（美國有線新聞網絡）