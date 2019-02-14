【中美貿易戰】日媒：特朗普也不想談判破裂

日本《產經新聞》周四（14日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）其實也表現出希望避免中美貿易談判破裂的態度。報道指，雖然特朗普嚴厲批評中國貿易政策，但談判破裂的話也可能嚴重衝擊美國經濟。

特朗普周三（13日）白宮接受記者採訪時表示：「我們有一支非常強大、優秀的團隊正在北京與中國磋商協議，談判進展非常好。我們將（對結果）拭目以待，但我認為進展非常好，他們（中國）相當尊重我們。」

報道認為，從特朗普的言論可窺見他對談判破裂保持警惕。報道指，中美互徵關稅，美國出口至中國的農產品關稅影響已經顯現，加上特朗普希望在2020年大選中連任，無論如何也希望在對華談判中取得勝利。

特朗普就「習特會」表態的言論不一，他1月底曾表示在中美達成貿易協議前，不會與中國國家主席習近平會面。隨後2月7日則表示時間尚早，目前無計劃舉行「習特會」。

直至2月12日，特朗普改口風表示考慮會延長貿易休戰期限；路透社2月13日引述美國農業部官員表示，中美首腦或會於3月舉行峰會，顯示中美間的談判仍充滿變數。

惟報道也指出，華府官員認為中美談判仍有「巨大分歧」，現時仍難以對「習特會」和達成協議等問題作出預測。