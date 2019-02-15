文翠珊脫歐修正案受挫的4個意義與影響

英國下議院周四（14日）表決脫歐修正案，首相文翠珊再輸一仗。新修正案包括在1月獲文翠珊及部分保守黨議員支持的B計劃「布雷迪修正案」，但最終因疑歐派臨時轉軚投棄權票，修正案最終遭否決。

文翠珊的新脫歐B計劃受挫，現距離3月29日限期已時日無多。（路透社）

現距離3月29日脫歐期限只餘下不足兩個月，14日國會的動向與文翠珊的失敗可以從中得悉了什麼？《衛報》整理了以下一些要點：

B計劃反迫歐盟計劃失敗

1月29日當脫歐B計劃「布雷迪修正案」首次浮上水面時，背後得到了保守黨兩派人士支持。分析指文翠珊若最終可推動這B計劃，可以利用「得到國會大多數支持」作為籌碼與歐盟談判。但在修正案遭否決後，此方法泡湯了。

歐盟看到如此亂象後，相信更難給予英國談判空間。

政府將短期內發表硬脫歐影響簡報

留歐派保守黨議員蘇碧玲（Anna Soubry）原有意要求政府公開最新有關無協議脫歐影響的內閣簡報，唯在周四最後取消動議。據她本人在社交網絡Twitter上表示，政府答應將在短期內自行向公眾發表，有關無協議脫歐為英國帶來衝擊的報告。相信結果會讓公眾及議員更反對無協議的硬脫歐。

一群脫歐的支持者坐在宣傳巴士上，宣傳應果斷地脫歐。（路透社）

保守黨內疑歐派意見暫時未見分歧

保守黨兩派在周四表示，稱若文翠珊能在起草議案能徵詢更多意見，修正案將不會遭否決。而有分析實際指政府應讓蘇碧玲的議案提交辯論，而非直接答應她的要求。但這議案一旦提出會再引起疑歐派的爭論，暴露疑歐派意見分歧。

發動第二次公投時日無多

周四的投票亦沒有提及第二次公投或相關的議案，沒有人推動公投的同時也沒人推動反對公投。有分析指如此一來保守黨會更有動力支持工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）提出的排除無協議脫歐議案，同時也代表工黨推動第二次公投的時日無多。下一輪2月27日的國會辯論將會是關鍵。

（衛報）