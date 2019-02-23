【委內瑞拉政變】馬杜羅禁人道物資入境　因怕「引狼入室」？

委內瑞拉政局未有解決迹象，現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下令封閉連接哥倫比亞及巴西的邊境，阻止反對派領袖兼國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）取得外國運來的人道救援物資，指這些東西是「特洛伊木馬」（Trojan Horse），是企圖任由美國干擾當地政治。 到底情況是否一如馬杜羅提出的陰謀論一樣惡劣？

當地慈善組織負責人卡巴卜（Alberto Kabbabe）向英國廣播公司（BBC）表示，救援物資被拒入境一事毫無疑問變成政治問題，但他認為馬杜羅需要為此負責。卡巴卜指出，物資短缺已非一朝一夕的事，國會早在2016年已經要求外國提供人道援助，之後每年都一直提出同樣要求，不過政府沒有理會，導致很多民眾得不到救濟而死亡。

委內瑞拉危機：瓜伊多（右）周五（2月22日）現身鄰近委內瑞拉的哥倫比亞邊境城鎮庫庫塔，與哥倫比亞總統杜克（左）及智利總統皮涅拉（中）會面，感謝兩國對他的支持和提供人道救援物資。（路透社）

瓜伊多提出以周六（23日）為期限，要求軍方開放邊境讓人道物資入口。全國多個地方都有民眾發起集會，他們都是應瓜伊多呼籲，希望可以找來一百萬名義工，以及令更多人明白這些物資是何其重要。

國會負責人道救援的議員皮薩羅（Miguel Pizarro）亦加入批評馬杜羅的指控不實，他懇請軍方為民眾大開方便之門。他提到擔心民眾因政治紛爭而喪生，又指醫生受到這場政治鬥爭影響，得不到適合的醫療物資。

委內瑞拉危機：總統馬杜羅周五（22日）與軍方人員舉行視像會議，以行動證明自己仍大權在握。反對派領袖兼國會議長瓜伊多向軍隊大打人道主義牌，爭取支持及開放邊境容許物資入境。（路透社）

智庫組織華盛頓拉丁美洲研究所（Washington Office on Latin America）高級研究員斯邁爾德（David Smilde）認為，瓜伊多利用人道物資問題爭取國際社會支持，是個聰明但可以理解的策略。斯邁爾德指，事件可以令馬杜羅陷於兩難局面，對方毫無疑問會肯定這是反對派「引狼入室」的技倆。

說到底，現在滯留哥倫比亞邊境的人道物資對委內瑞拉民眾是否真的有幫助？華盛頓智庫組織拉美對話研究所（Inter-American Dialogue）研究員希夫特（Michael Shifter）表示，瓜伊多的舉動是爭取軍方支持，但認為當地政局一日沒有明顯改變，人道危機依然存在。

委內瑞拉危機：大批來自美國、智利等人道物資運抵哥倫比亞，希望可以送到委內瑞拉民眾手中，不過馬杜羅仍有權力動用軍方封鎖邊境，令物資一直滯留。反而與馬杜羅關係密切的俄羅斯就成功空運物資到當地。（路透社）

瓜伊多提出的限期迫近，馬杜羅至今仍強調自己得到主流支持，但隨着時間過去，當地人道危機演或會變成一發不可收拾，馬杜羅的擁有的正能量可能「一鋪清袋」；同樣地，事件一旦繼續陷入膠着，國際社會或不再重視，對於瓜伊多而言亦非上策。不過最重要的是，瓜伊多假如沒有「B計劃」改變現狀，或可能失去民心支持。

（英國廣播公司）