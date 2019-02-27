【越南特金會】透露金與正在勞動黨內真正地位的一個細微動作

朝鮮最高領導人金正恩的越南行程備受關註，而金正恩的胞妹，朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正此次陪同金正恩出訪越南，亦吸引各界的眼光。從金與正參與外事活動的細節，可以看出其在朝鮮勞動黨內部的地位。

根據韓國《中央日報》周三（2月27日）報道，金正恩專列抵達越南同登火車站，由金與正率先從火車下來，觀察周圍環境，環顧從站台到車站大廳的情況。在觀察同登火車站的準備情況後，金與正再次返回火車，1分鐘後，金正恩出現。

站在金正恩身後的是朝鮮黨政軍的核心幹部金英哲、李洙墉、金平海、吳秀容、李勇浩、努光鐵。但此時，金與正用力推開排隊站好的幹部，緊急下車。

金與正下車時，手稍微推搡朝鮮勞動黨副委員長金英哲的胳膊，金英哲的表情略顯驚訝，但在看到是金與正後又恢覆原有表情。

金與正下車後馬上緊緊挨着與越南相關人員進行交談的金正恩。越南人員向金正恩獻花後，金與正馬上接過花束。

而根據日本TBS電視台周二（2月26日）報道，周二凌晨2時左右，金正恩的專列在中國廣西南寧站停留。金正恩在站台上踱步吸煙休息時，金與正在一旁手捧煙灰缸。再加上金正恩抵達越南後，金與正陪伴左右的情景，這一系列動作皆佐证了金與正在朝鮮內部的實際地位。