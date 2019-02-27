【印巴衝突】緊張局勢如何解？ 俄媒：中俄統一立場至關重要

中俄印三國外長周三（2月27日）在中國浙江省烏鎮舉行第十六次會晤。俄媒稱，即將舉行的中俄印三國外長會晤有可能討論印度與巴基斯坦之間的衝突，中俄統一立場有助於緩和印巴緊張關係。

此次中俄印三國外長的會晤是自俄羅斯於2018年提出，恢復「中俄印三邊機制高級別會晤」後的首次會議。根據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯政治學家、國家現代意識形態發展研究所副所長伊戈爾·沙特羅夫（Igor Sharov）表示，中國、俄羅斯和印度外長也有可能討論印度和巴基斯坦之間的衝突。中國與俄羅斯的共同立場可以幫助克服這場危機。

報道指出，沙特羅夫認為，如果現在只有中國從自身立場出發幫助協調印巴關係，那麼印度可能不太容易接受。但如果俄羅斯和中國制定一個共同的立場，那麼借助它至少在現階段，將有助於解決印度和巴基斯坦之間的問題。

印巴關係危機在2月14日之後急劇惡化，當時一名自殺式炸彈襲擊者在印度北部查謨-克什米爾邦的準軍事化警察部隊車隊旁引爆炸彈。伊斯蘭主義組織「穆罕默德軍」（JEM）宣稱對此次襲擊事件負責，該組織頭目的根據地位於巴基斯坦境內。本次恐襲造成45人死亡。這是自1989年克什米爾衝突以來，印度軍隊遭受的最嚴重的襲擊。

此後，印度指責巴基斯坦支持恐怖主義組織，從伊斯蘭堡召回其大使進行磋商，同時還將來自巴基斯坦的商品的關稅提高至200%，實際上以此禁止了這些商品的進口。

對此，巴方堅決反對在未經任何調查的情況下將伊斯蘭堡與恐襲聯系起來，並建議與印度共同對事件進行調查。印度交通部長加德卡里（Nitin Gadkari）2月21日表示，印度政府決定建造水壩以限制從印度河流向巴基斯坦輸送淡水。

美聯社報道，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）2月21日授權該國武裝部隊「對鄰國印度的任何侵略或不幸行為，要作出果斷和全面的回擊」。目前，這兩個擁有核武器的對手之間的緊張局勢急劇升級。