特朗普難獲德國信任？　調查：更多德國人認為中國較可靠

在中美爭霸上演得如火如荼的時候，歐洲正在重新審視和梳理自己對世界格局以及對於中國崛起的看法。

根據英國《獨立報》周一（2月25日）報道，由總部設於德國柏林的組織Atlantik-Brücke所做的調查顯示，德國人對德美關係持有愈來愈負面的看法，只有23.1%的德國人認為美國是比中國更好的夥伴。與此同時，42%的德國人說，中國是比美國更可靠的夥伴。

報道稱，上述調查是由「大西洋橋梁協會」組織進行，該機構是一個促進美歐關係的親北約非營利組織。在總共5,000名受訪者中，85%的人對德美關係的評價是「負面」或「非常負面」。只有10%的人認為，兩國擁有非常積極或相當積極的關係。

據最新民調，85%德國人對德美關係持負面評價。圖為2018年6月，德國總理默克爾與美國總統特朗普於G7峰會期間談話。（路透社）

特朗普（Donald Trump）的上任對美歐關係採取了與前任政府完全不同的態度。

報道稱，特朗普多次表示對北約的資助計劃不滿，並要求美國的歐洲盟友為這一共同防禦協定多做貢獻。他還對一些歐洲盟友採取了好戰的態度和做法，並威脅或對歐洲盟友徵收關稅。

與此同時，德國《商報》於周二（2月26日）發布題為《從夥伴到對手》的分析文章。該文稱，如果說20世紀是一個被美歐關係打上烙印的大西洋世紀，那麼21世紀就將是一個太平洋世紀，主角是美國和中國。正因為如此，歐洲人才不得不重新思考自己的外交論斷。其中最主要的部分，就是如何處理和中國之間的關係。如今不論在經濟領域，還是在政治領域，中國已經成為一個必須認真對待的競爭對手。