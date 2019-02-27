真正解決中國問題？　美媒：不是特朗普的重點

第七輪中美經貿高級别磋商結束 ，雙方均釋放出積極信號。但兩國能否達成貿易協定，還需要兩國元首一錘定音。

《紐約時報》周二（2月26日）報道，最近在全球貿易方面有一些好消息：中美全面貿易戰似乎暫時擱置，或許還可以完全避免。但壞消息是若美國真的與中國達成貿易協議，那主要是因為中國向特朗普提供了個人政治賄賂。與此同時，同歐洲的一場更危險的貿易衝突正在逼近。

文章稱，貿易衝突本質上是特朗普的私怨——他能去追究這些，是因為美國國際貿易法賦予總統巨大的自由裁量權，可基於各種理由征收關稅。因此，預測貿易政策就等於弄清楚這個人的腦子里在想什麼。 眾所周知，中國違反國際貿易規則的精神。美國本來就有充分理由與其他發達經濟體合作對中國施壓，令其停止這種做法。

文章稱，但幾乎沒有證據表明特朗普對解決真正的中國問題感興趣。上周末，該文作者參加了一個貿易政策會議，專家們被問及特朗普真正想要的東西是什麼。其中，最受歡迎的答案是「可以發Twitter的東西」。 文章指出，不出所料，特朗普一直在吹噓他所謂的中國重大讓步，它們似乎都涉及中國政府命令企業購買美國農產品。

然而問題關鍵是，中國提供的東西根本不符合美國真正的國家利益。它所做的一切只是讓特朗普可以發幾條Twitter貼文。當然，一個由或許是最腐敗商務部長領導的部門，將會得出特朗普希望它得出的任何結論。這份報告給了總統合法的授權，讓美國和歐盟打一場貿易戰。這場貿易戰一旦發生，將會造成巨大破壞。歐盟是美國最大的出口市場，直接創造了大約260萬個就業機會。此外，美歐經濟是互相交織的——因此即便是美國汽車業也對特朗普可能向歐洲進口汽車徵收關稅感到恐懼。

文章繼而指出，和中國政府不同的是，歐盟不能命令私營企業大肆購買美國商品。當然，它也無法指示企業入駐特朗普集團的房地產。因此，貿易衝突不斷升級的可能很高。 因此，儘管股市對同中國的貿易和平前景感到滿意，但整體形勢令人深感不安。就算成功控制住了這場對抗造成的損害，那也是出於錯誤原因。支配美國外交政策的扭曲動機可能會產生嚴重的破壞後果，貿易戰遠非最恐怖的可能性。