朝鮮舉行最高人民會議代議員選舉　黨報再提美朝峰會情況罕見

朝鮮周日（10日）舉行第14屆最高人民會議代議員選舉。朝鮮勞動黨的機關報《勞動新聞》當天發表社評指出，在美朝首腦會談未能達成協定、國際制裁長期化的情況下，當局希望全民緊密團結。這是該報短時間內第二次提及美朝峰會無果而終的事實。

這並非《勞動新聞》新一次提及峰會。上周五（8日）該報首次就第二次朝美首腦會談無果而終一事發表評論文章，面向朝鮮國內公開這個事實。當天的報道指出：「我們（朝鮮）熱切期盼河內朝美首腦會談取得成功，遺憾的是出於美方原因，這次會談出乎意料地未能達成協議。如今，全世界都在期待半島和平進程順利推進，朝美關係早日得以改善。」

朝鮮最高人民會議代議員選舉每5年舉行一次，相當於中國全國人大選舉。選舉在周日舉行，預料結果會在投票結束後一兩天內的11至12日公布。韓聯社分析指有別於上屆選舉，此次大選未有為金正恩參選大規模宣傳。

另一方面，此次選舉亦是金正恩改變國家政策以來首次大選，預料第13屆選舉後嶄露頭角的一批黨政軍新人有望當選新一屆代表。上屆選舉選民投票率為99.97%，候選人得票率為100%，代表換血率為55%。

朝鮮最高人民會議職能包括：批准、修改及補充憲法；審議國家政策及預算；選舉國防委員會委員長、副委員長及委員；選舉常任委員會委員長及委員；選舉立法人員；任命內閣總理及閣員；聽取內閣報告、監督內閣等。

（韓聯社／新華社）