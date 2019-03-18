意大利因對美欠債過多　意大利或考慮停購F-35戰機

意大利媒體《新聞報》上周二（3月12日）報道，意大利或因其所欠的美國債務過多，而考慮停購F-35戰機。隨後，外界對於美意兩國的關係和F-35戰機的性能產生關注。

根據該報道，意大利國防部長特倫塔（Elizabeth Trenta）在國防會議上對F-35戰機性能的不確定性表示擔心，並且指出該款戰機的價格過於昂貴。

該報道指出，鑒於意大利此前承諾要削減防務開支，意大利政府或將考慮停止向美國購買F-35戰機。該國因訂購該款戰機使政府欠美國軍火公司近5.6億美元。

該報道亦指出，近年來，美意兩國的關係愈趨複雜化，意大利在很多關鍵問題上與美國的看法相左。對此，有消息人士表示，停購戰機或將導致意大利信譽受損，美國公司會逐漸撤離在意大利的投資。

另一方面，意大利右翼政黨五星運動（Five Star）黨魁、意大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）於上周四（14日）則表態稱，「F-35戰機的採購如若受到任何推延或重審，我會認為這對意大利產生危害。」

目前，意大利總理辦公室發表聲明稱，該國未來將對國防支出進行審查，以確保所有項目指出均能保障該國在北約的作用。