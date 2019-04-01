英媒：倘管理得宜　「一帶一路」對英國是機遇而非威脅

英國《每日電訊報》（The Telegraph）周日（3月31日）發表文章，認為在後脫歐時代下，中國「一帶一路」倡議對英國而言是個機遇而非威脅，英國應該自主行事，而不是尋求與歐盟整體行動。

文章表示，脫歐之後，英國或許希望在不同領域的政策上與歐盟採取相同立場，但與其他事務不同，英國不應在商業和經貿事務上作繭自縛。

文章指出，意大利3月23日與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄後，歐盟官員頗有微詞，報道認為這就好像說「我們被意大利政府知道什麼對意大利更好」。文章續指，意大利目前正面臨10年內第3次經濟衰退，惟由於歐盟強迫意國採取緊縮的財政預算，故意大利只好求助中國的技術和金錢，情況就如「歐盟想限制中國投資，但又不提供其他選項」。

文章認為，在任何情況下，英中關係都應該由英國政府決定，而不是由歐盟或是抨擊「一帶一路」的美國決定，「與歐盟一樣，美國要求英國遵守規則，但英國應該禮貌地告訴兩者『走開』」。

目前意大利、盧森堡、波蘭、希臘和葡萄牙等歐洲國家已加入「一帶一路」倡議。《每日電訊報》認為，這倡議固然是中國希望鞏固其國際地位的舉措，而文章也不是論證要無條件抱擁「一帶一路」，但即使如此，中國提出的概念並無原則性錯誤，「只要西方在商業可行性、透明度、競爭性投標和互惠性市場准入的標準能實施，就沒有理由將中國拒諸門外。