美國伊朗互控　或為中東徒添不穩定因素

美國總統特朗普周一（8日）正式將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為恐怖組織。德黑蘭隨後採取報復措施，將美國中央司令部（United States Central Command）列為恐怖組織。 國際輿論分析指出，美國針對伊朗開此先河，不僅給國際社會維繫伊核協議的努力再添阻力，也恐將給中東地區增加更多不穩定因素。

國家廣播公司（NBC）形容，美國此舉是要進一步孤立伊朗。鷹派智庫美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）行政總裁杜博維茨（Mark Dubowitz）上周曾發表評論，呼籲政府採取強硬措施，避免下任總統重新加入伊朗核協議。

伊朗裔美國人全國委員會主席帕爾西（Trita Parsi）則指，美國將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，破壞未來與伊朗建立外交對話的任何可能。帕爾西說，即使未來的美國政府想要解決與伊朗之間的緊張關係，如天羅地網的制裁和恐怖主義的稱謂，讓任何有意義的行動都無法讓華盛頓實現與伊朗的外交突破。

美國有線新聞網絡（CNN）指，根據白宮聲明，今次是美國首次將外國國家的軍隊列為恐怖組織，而此舉將立下危險的先例。再者，有關決定難以削弱伊朗在伊拉克的影響力，而事實上企業亦非輕易能避免與伊朗革命衛隊和其相關機構進行交易。《紐約人》 周刊（New Yorker）更指，特朗普集團（Trump Organization）曾與伊朗革命衛隊有關聯的家庭在阿塞拜疆有合作關係。

（綜合報道）