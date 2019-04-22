【華為孟晚舟被捕】中加經貿關係受影響？　英媒從數據分析

華為副董事長孟晚舟2018年12月1日因其公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）被捕，中國和加拿大的關係被視為進入寒冬。 英國廣播公司（BBC）中文網分析多組數據，讓讀者了解中加經貿關係是否真的受孟晚舟案影響。

在中加貿易領域方面，報道引述加拿大統計局（Statistics Canada）數據顯示，2019年中加經貿有所增長，2月則回落。報道指，雖然北京和渥太華關係趨於緊張，但2019年2月的中加商品進出口貿易量2018年同期，分別增長了17.8%和8.7%。

旅遊業方面，加拿大統計局數字顯示，2019年1月前往加拿大旅遊的中國人數為7.4萬人，較2018年同期增加近兩成，較2018年12月升8.7%，為僅次於美國的赴加旅客最大來源國。

在房地產領域上，文章引述中文海外房產網站居外網的數據稱，中國人2019年購買加國房產的熱情將持續，成交量會上升10%左右。文章稱，加拿大仍是中國人海外置業的熱門地點。

文章提及芥花籽貿易，指出原本中加各取所需的芥花籽產品在2019年3月遭遇大震盪。文章引述加拿大《全國郵報》（National Post）指出，芥花籽代表加拿大先進的農業科技水平，禁令是「中國刺向加拿大的穿心匕首」。