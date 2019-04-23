中美貿易戰後果難修補　英媒：競爭不會結束

英國廣播公司周一（22日）發表文章稱，即使中國和美國達成貿易協議，也似乎不可能結束兩個經濟巨頭之間競爭。

文章指，中美在過去1年的貿易戰對全球經濟造成有害的後果。惟許多人士表示，中美爭論遠超出貿易的範圍，它代表兩種截然不同的世界觀之間的權力鬥爭。

美國咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）亞洲區主任赫森（Michael Hirson）表示，中美地緣政治競爭加劇，也逐漸成為常態。他認為，如果中美達成貿易協議，這將緩和一個階段的中美角力，但這只是暫時性，而且效果有限。

分析人士稱，由於中美雙方都試圖將自己確立成世界的技術領袖，兩國的競爭很可能從關鍵技術領域表現出來。赫森認為，在中美整體關係緊張的脈絡下，「冷戰」一詞被濫用，但在描述中美技術競爭方面卻愈來愈準確。

文章指出，隨着技術競爭步伐加快，分析人士預期美國會繼續利用非關稅措施反擊中國。他們稱美國可用的工具包括限制中國在美國投資、限制美企向中國出口技術的能力，以及進一步對中國企業施壓。

文章指，無論中美達成任何貿易協議，兩巨頭之間的關係未來將會有所不同。全球貿易咨詢機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員奧爾森（Stephen Olson）認為，兩國可能在某領域建立「完全合作、繁榮和互惠的關係」，但在其他領域則可能設置障礙。