路透社：中國如何取代美國　成亞洲軍事巨人

路透社周二（23日）發表文章指，在中國國家主席習近平治理下的解放軍，轉變成一股有力的作戰力量，並且於某些關鍵領域超越美國軍隊，令美國更難保證可以在區域戰爭中戰勝中國。

文章引述美國退役海軍作戰部長拉夫黑德（Gary Roughead）指出，美國與中國在台灣的區域戰爭中，前者「可能會落敗」，並且認為「現在正處於一個明顯的歷史轉捩點」。

文章認為，習近平領導下的中國有意挑戰美國在亞洲的霸權，一方面建立對南海大部分地區的控制，一方面加強軍事演習，目的是向日本和台灣等美國長久以來的盟友施壓；中國亦是史上首次有足夠的火力，阻止美國航母駛近海岸。

文章指出，習近平對解放軍做出的戲劇性改進，正在終結美國過去數十年在亞洲的霸權，並重塑全球秩序。文章提到，中國現在擁有性能優於美國的傳統導彈武器庫，而海軍船艦的產量亦是美國的兩倍，另外中國也成功升級彈道道彈潛艇的能力，以及加強其核威懾力。

文章指，在總統特朗普（Donald Trump）治下，美國對華策略轉移。美國現時提高國防開支，重建海軍和開發新型武器，大部份都是應該來自習近平的挑戰。

文章最後提及，習近平挑戰美國亞洲霸主地位的意願，令許多人吃驚。

（路透社）