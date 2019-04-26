特朗普欲與中俄達成核協議　軍事專家大潑冷水

美國總統特朗普（Donald Trump）的外交政策一向充滿「創意」，他的最新一個「高難度挑戰」是擬與俄羅斯和中國違成核協議，希望成為他任內其中一項外交成就。不過有軍事專家則對於特朗普這個鴻圖大計感到質疑，更認為隨時得不償失。

特朗普：不應在核武上大花金錢

特朗普1月發表全國講話時提到，希望另外商討一項新協議，將中國等國家包括在內。他4月向參與貿易談判的中國副總理劉鶴表示，美、俄、中三國花費大量資金於發展核武，他認為大家或可以達成核協議，減少有關方面的開支，為長久和平作出貢獻。

多名白宮官員向美國有線新聞網絡（CNN）透露，白宮正舉行跨部門會議，為特朗普擬定有關協議方案，包括取代在2021年到期的《新削減戰略武器條約》（New START Treaty）。

有白宮高層表示，特朗普認為軍備控制應該將俄羅斯和中國包括在內，而且亦將所有武器、核彈頭和導彈算進去。他指該計劃是前無古人，過去的政府亦不會嘗試。

目前白宮未有舉行有關談判的時間表，甚至未向俄、中兩國提出該觀點。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前向國會表示，華府正處於準備重啟條約對話的起步階段。

專家：中國不是「同場比賽」

軍備控制與不擴散研究中心（Center for Arms Control and Non-Proliferation）高級政策研究主任貝爾（Alexandra Bell）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，特朗普將中國「擺上枱」的原因，或是反映華府根本無意延長該條約。

貝爾認為，中國的核武數量還不到美俄的十分一，而且北京方面早已表示無意參與核軍力大國的軍備協議，甚至沒有與美俄一樣進行軍備競賽。除非中國願意在一個更廣泛協議擔當較為次要的角色，否則美俄將會在新協議中面對兩難局面：一是大幅削減美俄核武數量至中國的水平，或是中國追上美俄的數目。

（美國有線新聞網絡）