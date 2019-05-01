英媒：中國10年內或超越美國成最大經濟體

英國《獨立報》周一（4月29日）發表評論文章，以《華為之後，西方不可能對中國收起吊橋——那樣的話，我們損失更大》（After Huawei, the west can’t pull up a drawbridge against China–we stand to lose more）為題，指出中國10年內或超越美國成最大經濟體，而中國在世界所佔的份量，也令其他國家不能忽視中國企業的活動。

評論指出，大約10年後，中國或將超過美國成為世界最大經濟體，那將是個翻天覆地的事件。隨之而來的會有大量思考、討論及苦惱。誠然，凡是懷有全球雄心的西方大公司，無不已經制定中國戰略，但大多仍把中國當成一個新興市場來考慮。

而實際上，中國已不再是新興市場——儘管一些地方仍貧窮落後，但也有地區（例如上海、深圳）已是發達經濟體，部分方面甚至超過西方。華為總部設於深圳，園區各方面堪比美歐企業。其他許多中國大公司也是如此。因此西方不可能把吊橋收起來。即便西方這樣去做，最終對中國也不會有多少傷害，反而會令自身損失慘重。

這引起一場討論，涉及中國技術領先於西方或未來可能領先的那些領域。兩個領域尤其有意思：在人工智能領域，一般認為目前中國與美國不相上下，領先於歐洲。與西方相比，中國對相關隱私沒那麼多顧忌。這並非說中國人的價值觀念優於或低於美歐，而是在中國開發人工智能相對更容易。在電池技術領域，中國電動汽車市場增長迅猛。從技術上講，中國目前是否比美國先進不得而知。但規模意味成本優勢，這很重要。

一切都讓人覺得這是一場商業霸主之爭，關乎國家安全。從某種程度上確實如此，但國際貿易並非零和博弈。貿易往來必然令雙方獲益，否則就不會有貿易。而且不只是貿易，還有投資。看看中國對英國的投資，為英國公司帶來多少好處，例如拯救倫敦的黑色的士。從商業輸贏的角度看，人人都是贏家。

西方往往把華為看成一個典型案例，代表未來總會出現此類衝突。即使這樣想有一定道理，但不可貿然下結論。國家安全威脅被反覆當成藉口：幾個月前，美國總統特朗普在貿易談判前，以此為限制加拿大進口的理由。過度天真或過度猜疑都不好，二者之間要有某種平衡。況且，不論怎樣，英國和西方其他國家，都避免不了與一個很快將成為世界最大經濟體的國家打交道。

（獨立報／多維新聞）