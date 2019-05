英媒：中國10年內或超越美國成最大經濟體

英國《獨立報》周一(4月29日)發表評論文章,以《華為之後,西方不可能對中國收起吊橋——那樣的話,我們損失更大》(After Huawei, the west can’t pull up a drawbridge against China–we stand to lose more)為題,指出中國10年內或超越美國成最大經濟體,而中國在世界所佔的份量,也令其他國家不能忽視中國企業的活動。