【五四100周年】美媒：中國政府紀念活動背後有新憂慮

周六（4日）是中國五四運動100周年，不單華人媒體報道，外地傳媒近日也不乏大篇幅講述，包括亞洲區內或西方媒體。亞洲媒體主要談及五四運動與當地的聯繫、影響等，至於美國媒體如《華盛頓郵報》，則把焦點放於五四運動時期的示威者不但對抗西方帝國主義，也是批判中國政府，如今北京政府在紀念五四運動之餘，也會因此有新憂慮。

華盛頓郵報：北京政府慶祝之餘更有新憂慮

《華盛頓郵報》周五（3日）報道，現在領導中國的共產黨慶祝五四運動，也把當時的示威者視為愛國者，但中國這部分的歷史往事，可能也困擾該黨的領導層。五四運動時候的學生，他們在大學校園示威，並向當權者說實話。但在這個五四運動100周年的時候，共產黨對批評意見只顯示出不大的包容度，3月時才有清華大學法學院教授許章潤遭停職處罰。（許章潤曾撰呼籲恢復國家主席任期制及「平反六四」）

該報指，中國經濟增長放緩將帶來新憂慮，並指在五四運動中，示威者沒有推翻政府，但他們在運動中挑戰政府的管理，質疑中國進入全球化世界。

五四運動中，學生群情激憤，也有不少激烈舉動。（資料圖片）

東亞日報：中國現代史起點

韓國《東亞日報》指，五四運動是中國史上民眾作為歷史主體登場的事件，也是表達主權意識的第一個市民運動，是現代史的起點。

文章並把着眼點放於同期的韓國三一運動（韓國在日佔時期的獨立運動）。該文指，在五四運動期間，民眾抗日、反封建，與三一運動互相契合，但文章之後提到，中國國家主席習近平在4月底舉行的五四運動紀念大會上，19次提到「愛國」，但沒有提到「抗日」，可能與政治考慮有關。

文章稱，希望將迎來建黨100周年的共產黨，會以五四運動的基本精神，不要讓民主褪色。

4月30日，「紀念五四運動100周年大會」在北京人民大會堂舉行。（01直播）

《聯合早報》：當年幾乎同步傳到新馬

新加坡《聯合早報》周六（4日）報道，中國五四運動當年幾乎同步從中國傳播到新加坡和馬來西亞的華人社會。報道引述有學者分析，五四愛國運動的整體意義，在於凝聚了國族主義，這在1919年以前是沒有的，當時新馬整個文化圈受五四波及，也向中國國民意識靠攏，並有新馬華人響應五四發起抵制日貨行動。

但報道內也引述學者指出，五四在衝擊以儒家思想為代表的傳統思想方面，遠非人們想像中的巨大，不少新式理念或現代意識，早在五四之前已經起步。