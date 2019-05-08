日媒：中國高質量論文數量激增　部分領域超越美國

日本《朝日新聞》周一（6日）報道，日本科學技術振興機構最新分析指，中國發表的高質量論文，無論是論文數量還是所涉及的研究領域都呈現激增趨勢，部分領域甚至超越美國。相比之下，日本的相關指標則顯著下滑。

論文引用率是衡量一個國家科研文獻被其他國家或機構認可程度的標誌。通常認為，論文被引用次數愈多，愈表明其受關注度高，同時論文的水平也愈高。

科學技術振興機構利用荷蘭學術出版巨頭愛思唯爾公司（Elsevier）的論文數據庫，分析近年來平均被引用次數佔據前10%的論文，論文所覆蓋的領域包括物理、化學、生命科學、電腦以及材料等151個研究領域。

分析發現，在大約20年前，中國在所有151個研究領域中，只有兩個研究領域可以排進前5位；但在約10年前，這個數字激增到103個研究領域；而在2017年，這個數字達到146個，其中還有71個領域排名第一，包括數學、工學、材料等。

另一方面，日本可以排進前5位之內的研究領域數量正在銳減——和大約20年前相比，日本處於前5位的研究領域從83個減至18個，並且僅有兩個研究領域的高質量論文數可以進入前3位。這意味，日本相對科研實力明顯滑落。

除此之外，分析結果還發現，美國依然展示出高水平狀態，儘管在部分領域已經被中國超過，但是仍然有80個領域能佔據榜首地位，並且所有的研究領域全部都進入到前5位，維持一貫強勁的科研實力。

（每日新聞）