【中美貿易戰】日本經濟新聞：中國在補貼議題上出現變化

中國國務院副總理劉鶴將於周四（10日）赴美，如期與美國進行談判。《日本經濟新聞》報道，中美談判出現變掛的主因，是因中國在補貼問題是否寫進協議條文上出現分歧，根據美方的說法是中國出爾反爾。

國務院副總理劉鶴將於周四前往華盛頓，與美國貿易代表繼續磋商。（路透社）

報道引述美國參與談判的官員指出，中美在貿易談判上已有九成議題取得共識，但在補貼問題上無法達成最終協議。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）5月6日表示，貿易談判出現變卦緣於中方代表出爾反爾，違背前10輪談判所作的承諾。報道指美方原認為中國同意，把禁止政府補貼企業的條文寫進協議中，但中方稱只能作口頭確認而不寫進協議條文中。美方認為中方是違背了早前談判的承諾。

另一方面，亦有分析指劉鶴可能在把貿易談判草案交予國內審議時出現阻力，才導致原本應允的事項突然拒絕。報道引述美國中央情報局（CIA）前中國事務分析主任韋德寧（Dennis Wilder）指出，最近中美貿易相關的條款和細節都只有英語版本的資訊流出：「但談判最後必定會有中文版本，所以我想是當中文版本草案製成，在中國審議時出現問題。」

但劉鶴始終仍然率團出發前往談判，外界關注雙方能否最終就餘下一成的議題達成共識。

（日本經濟新聞）