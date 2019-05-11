【中美貿易戰】特朗普關稅「殺遍全球」　在美國政壇同樣奏效？

中美結束第十一輪貿易談判，雙方仍未達成共識，總統特朗普（Donald Trump）周五（10日）向2000億美元中國貨品上調關稅至25%的計劃照樣實行。這場貿易戰牽動世界經濟，但分析認為，這也是他在美國本土的其中一項重要政治武器。

特朗普一直強調，向中國上調關稅是保障美國本土經濟。事實上，情況或相反，而且亦於他所屬共和黨的支持自由貿易立場有矛盾。他似乎不太在意，更以此作為攻擊其他2020年總統大選的工具。

他批評民主黨其中一位總統代表候選人、前副總統拜登（Joe Biden），認為對方與前朝奧巴馬（Barack Obama）政府無法處理有關中國的不公平貿易。不過拜登指如果繼續容許特朗普的「鍵盤戰士」談判方式，美國最終不會與中國達成有利的貿易協議。

美國中西部州份一直反對自由貿易協議，指會打擊當地製造業，因此特朗普在貿易戰主張保障美國勞工就業，對於當地共和或民主黨的支持者而言，始終有一定吸引力，同時亦令民主黨內部在有關問題的分歧更趨嚴重。

中美貿易戰：特朗普從競選到當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，而且不時猛烈抨擊中國。（路透社）

美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）主席特拉姆卡（Richard Trumka）認為，民主黨在2016年大選落敗的其中一個原因，就是在影響美國的貿易協議問題上打擊不力，因此指該黨想在2020年重奪白宮控制權，就需要證明他們為勞工爭取權益。

一批由加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、哥倫比亞大學（Columbia University）和耶魯大學（Yale University）組成的經濟學者團隊於3月公布的研究顯示，中美貿易戰整體上對於美國經濟構成負累，但特朗普的關稅措施本來對屬工業重鎮的五大湖工業區有利，但中國實施報復性關稅後，這些在2016年大選支持共和黨的地區卻首當其衝。

中美兩國貿易談判假如最終不歡而散，導致雙方互相徵收關稅，特朗普或大可以找官員頂罪，但關稅引發的負面影響一旦拖累美國經濟，民眾就會在2020年大選要特朗普「票債票償」。不過民主黨能否把握機會在這些共和黨票倉取勝，或是考驗他們實力的契機。

特朗普聲稱關稅為庫房帶來收入，刺激經濟，但實際是影響營商環境，讓國民負擔增加。（美聯社）

（美聯社）