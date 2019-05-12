英媒：加拿大與美國唱反調　向中國示好

英國廣播公司（BBC）中文網上周六（11日）報道，在中美貿易戰持續升溫和孟晚舟事件影響下，加拿大漸漸失去耐心。報道指，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）政府加緊向中國示好，甚至公開與美國唱反調。

報道指，加拿大自由黨政府一名執政黨議員參加在中國上海舉行的一場有關北極區域合作的研討會。曾於杜魯多政府擔任重要外交職務的議員萊斯利（Andrew Leslie）在會上表示，加拿大「歡迎」與中國在北極地區有更多合作的機會。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）認為，因應加拿大響應美國要求逮捕華為副董事孟晚舟，北京一直拒絕與加拿大政府官員會晤。這次研討會則顯示，兩國關係似乎打開缺口。報道提到，加拿大政府在北極問題的姿態，與美國的立場相左。

杜魯多上周四（9日）與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，重點討論對華關係問題。加拿大廣播公司（CBC）報道指，杜魯多提醒特朗普加拿大因孟晚舟案承受來自中國的反彈，他要求美國對加拿大提供外交支持。特朗普表示，將堅定支持加拿大，並將共同努力令在國被拘禁的加國公民獲釋。惟特朗普的承諾卻難以使加拿大政府放心。