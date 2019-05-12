【中美貿易戰】中國未有即時加稅反擊　美媒稱為避免加速損害經濟

美國如期於周五（10日）向中國加徵2500億進口貨品關稅，由原來的10%提高至25%。中國早前雖曾警告會以加稅報復，但至目前為止，中國未有有加稅的動作。 美國《華爾街日報》分析箇中原因，是中國為避免經濟進一步放緩，因此決定以較克制的方式對待。

國務院副總理劉鶴，5月9日前往華盛頓與美方會面，雙方談判未有取得最終結果。（Getty Images）

中國未如2018開打貿易戰時，即時向美國實施進口關稅反擊。除因中國進口美國貨品遠不及美國進口中國貨品外，《華爾街日報》分析指這亦與中國近日經濟明顯放緩有關。

加徵報服關稅中國同受打擊

報道指中國官員對加稅造成的連鎖反應感到擔憂。顧TS Lombard首席中國經濟師莊伯（Bo Zhuang）表示，即人民幣將隨特朗普的加稅下問跌，以抵消25%關稅對中國進口商品的影響，但貨幣貶值會使未來的外國投資受到抑制。同時提高現有關稅或徵收新關稅可能會影響中國經濟需要的產品，如半導體、豬肉、石油和客機。

哈佛大學國際貿易學教授伍人英（Mark Wu）表示，中國不希望協助煽風點火，並對宣示中國是可談判可委協的。

中美元首最大機會在6月於大阪舉行的G20峰會上碰面，雙方舉行會談相信會集中貿易議題。（路透社）

6月大阪G20峰會成焦點

談判陷入僵局，帶團的中國副總理劉鶴向傳媒表示，談判仍未破裂，但表示雙方存在三大分歧，包括雙方取消全部關稅、貿易採購具體數字、及文本平衡性。劉鶴表示在正常談判中會出現曲折是平常事，同時強調中國在原則問題上不會讓步。

巴克萊資本研究公司（Barclays Research）數據指出，美國對2000億美元中國進口商品提高關稅，將使中國經濟放緩0.2至0.3個百分點。若美國繼續對其剩餘的3250億美元中國進口商品徵收25%新關稅，可能會在未來12個月進一步拖累中國經濟增長0.5個百分點。

報道分析認為，貿易戰未來發展取決中國對其經濟的看法以及美國是否願意繼續談判。現時未知雙方何時會繼續談判，但一般認為中美雙方會在6月參加在大阪舉行的二十國（G20）集團峰會，特朗普與習近平有機會在會議上舉行會談。

莊伯表示，在第一季度經濟增長率高於預期的6.4%後，外界原預計北京將放鬆刺激措施，但現在似乎並不會這樣做。中國人民銀行上周一（6日）宣布定向降準，被視為是穩定市場刺激經濟的措施。莊伯表示：「他們必須繼續如此動作，以便在貿易協議上做出更少讓步。」

（華爾街日報）