【中美貿易戰】韓媒：貿易戰升級拖累全球經濟　韓國無法倖免

韓國《東亞日報》分析報道，隨中美貿易戰爭進一步升級，世界經濟正出現交投減少和經濟惡化的惡性循環徵兆，韓國貿易主要依賴中美兩國，雙方互增關稅或對韓國造成直接打擊。

隨着兩國在上周談判無果，中美貿易戰進一步升級，世界經濟前景亦蒙上陰影。國際貨幣基金組織（IMF）在4月的《2019年世界經濟展望報告》中分析稱，如果美中相互對所有產品徵收25%的關稅，第一年雙邊貿易規模將減少25%至30%。

報告還預測，貿易戰升級後美國本土生產總值（GDP）增長率將因此減少0.3至0.6個百分點，中國將減少0.5至1.5個百分點，全球經濟增長率亦將下降0.2個百分點左右。

貿易戰中韓國無法獨善其身，美國數據追蹤公司IHS Markit指中美貿易戰引發的漣漪效應，會打擊向中國供應電子、化學品等中間產品的日本和韓國。

韓國對中國的出口依賴度為24%，對華出口產品中，中間材料比率更是高達80%。韓國貿易協會在報告中預測，韓國的總出口每年將減少8.7億美元以上。專家們擔心，不僅是貿易萎縮，企業的投資延遲、金融市場的不安、油價下跌等間接因素也有可能會對出口和整個經濟造成二次衝擊。

隨着市場不安情緒的擴大，美元兌韓圜中間價自上月下跌3.72%，在主要新興國家中，除土耳其外下跌幅度最大。

韓國近年經濟增長疲弱，市場不斷鼓起下行風險警報。隨着中美貿易戰進一步升級，恐怕將進一步加大經濟下行壓力。

（東亞日報）