美國封殺華為　為何直接影響不大

中美貿易談判近來遭遇挫折，兩國未能達成結束貿易戰的協議。在此背景下，美國政府從側面施壓北京，對中國公司下手。但是美媒認為，美國的封殺令對華為影響不大。

美國總統特朗普周三（15日）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，允許美國禁止被「外國對手」擁有或掌控的公司提供電信設備和服務。行政令《保障信息與通訊技術及服務供應鏈安全》宣布，為應對在信息和通訊技術及服務上面臨的「重大國家安全威脅」，美國進入國家緊急狀態。命令授權商務部可禁止被美國認為可能具有國家安全隱患的交易。

特朗普在這項行政令中說，外國對手正在愈來愈多地製造和利用信息與通信技術和服務的薄弱環節，由外國對手擁有或掌控的人所設計、開發、製造或供應的信息與通訊技術和服務在美國不受限制地受到使用，對美國的國家安全、外交政策和經濟構成異常重大威脅，因此必須採取額外步驟保護美國的國家安全。特朗普說，針對這威脅，宣布國家緊急狀態。

與此同時，白宮網站也發布相關聲明，並強調，特朗普政府將盡一切努力保持美國的安全和繁榮，保護美國免受外國對手針對美國通訊基礎設備薄弱環節的攻擊。

行政命令沒有列出任何國家或公司的名字，白宮官員也否認針對特定目標，但分析人士普遍指出，此舉實際為禁止美國企業與華為和中興等中國公司交易鋪平道路。

美國《華爾街日報》報道，美國智庫新美國安全中心（Center for New American Security）研究員哈勒爾（Peter Harrell）說，不管行政令說什麼，明顯針對的目標就是中國。報道也指出，行政令對華為以及中興的直接影響可能不大，因為兩家公司在美國市場佔有率很小。

路透社報道，特朗普簽署行政令，宣布國家緊急狀態，禁止美國公司使用會帶來國家安全風險的公司的電信產品，這為禁止與華為進行貿易往來鋪平道路。美國國會議員說，行政令明顯是針對諸如華為在內的中國公司，美國情報官員稱，中國政府利用華為來監視其他國家。參議員薩斯（Ben Sasse）說，中國主要的出口產品就是間諜活動。

美國《紐約時報》報道，通過禁止華為在美國出售產品，美國升級對抗中國的戰爭。官員還透露，在未來150天，美國商務部將書寫禁令關於審核交易的規則。

五角大樓和美國情報官員過去就曾警告說，中國公司將能夠控製網絡，同時還擔心安全的信息可能被攔截且秘密傳送給中國。他們還擔心，在發生任何衝突的時候，中國當局有可能讓華為關閉網絡，破壞美國的基礎設施。

報道也指出，特朗普的行政令發生在中美貿易戰升級之際。而即使華為被禁止進入美國，仍控制全球40%至60%的網絡。華為在非洲、拉美以及部分亞洲國家佔領廣闊的市場。

彭博社報道，通過禁止華為進入美國市場和美國供應商，特朗普升級和中國爭奪5G霸權的戰爭。特朗普政府近幾個月以來一直在施壓盟友不要使用華為的5G網絡。

與此同時，美國商務部周三將華為以及其70家子公司列入出口管制的「實體名單」，將禁止華為在沒有美國政府同意的情況下購買美國公司的零部件。美國官員說，這個決定即便不能使得華為無法銷售一些產品，起碼能讓其很難再做到這點，因為華為依賴美國的供應。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在一份聲明中說，特朗普支持相關決定。彭博社稱，在特朗普試圖施壓中國同意一份廣泛的貿易協議之際，美國政府的組合拳有可能激怒北京。

（綜合報道）