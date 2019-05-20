美媒：特朗普與加墨「停戰」　或集中火力對付中國

美中貿易談判陷於僵局的同時，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布與加拿大及墨西哥達成貿易協定，同時延遲向歐洲和日本進口汽車加徵關稅。有多間美國傳媒認為，白宮的舉動旨在清除障礙，將貿易戰的力量集中用於對付中國。

特朗普上周五（17日）宣布在48小時內取消對來自加拿大和墨西哥鋼鋁的關稅，而他在公布該協議前不久，亦表示延遲對歐日進口汽車及零件加徵關稅的計劃。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指華府會與歐日談判，希望在6個月內解決這個「國家安全威脅」問題。

美國多間傳媒都揣測白宮作出有關決定的背後目的，《政治》（Politico）新聞網認為，特朗普可以為自己在2020年大選宣傳自己的貿易政策成就：新版北美自由貿易協議的障礙已經清除。但其更具廣泛意義的是，美國可以與重要盟友修補關係，從而集中火力對付中國。

《華爾街日報》及《華盛頓郵報》亦有類似觀點，後者的報道提到，華府在取消對加拿大和墨西哥的關稅協議中，要求對方實施更嚴厲的監測和執法措施，阻止中國鋼鋁透過第三國家進入美國。美國貿易代表辦公室周五的聲明沒有點名批評中國，但承認美、加、墨三國同意加緊調查進口鋼鋁來源。

（綜合報道）