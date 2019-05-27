究竟是美國哪些人主張同中國打貿易戰？

美國總統特朗普（Donald Trump）是靠民意上台的領導人，他為何會不斷給中美貿易戰加碼呢？美國國內是不是也有支持對華貿易戰的聲音？

中美貿易談判陷入僵局。正在訪問日本的美國總統特朗普5月27日在談到美中貿易談判時稱：「中國想要簽署一份協議，我們還沒有準備好。在未來某個時間裏，中美達成協議的幾率很高。」言下之意是美中貿易問題還要繼續拉鋸。

貿易戰本身是「傷敵一千自損百八」。北京對此立場非常鮮明：反對。《人民日報》、央視、新華社等密集發文指責美國政府「霸道」「踐踏多邊貿易規則」等。

並且，《求是》、光明網等不斷援引美國國內的聲音來表明美國的行為「不得人心」，比如《求是》發表的《美版「豆你玩」，騙你沒商量》、《「關稅讓美國更強大！」 美國民眾：「他騙人！」》等，光明網發表的《美國產業界反對美政府打貿易戰》文章。

央視多次發表評論強調中國不怕打貿易戰。（央視視頻截圖）

中國官方所引用的這些聲音代表了美國國內一部分人的反對意見，尤其是經濟界人士的看法。不過細想一下：特朗普是靠民意上台的領導人，他為何會不顧如此之大的民意不斷給貿易戰加碼呢？定是因為美國國內有支持對華貿易戰的聲音。

來自黨內的力挺

特朗普的內閣官員中，以美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）為代表的鷹派堅持用貿易戰的方式逼迫中國作出實質性改革。

而特朗普所在的共和黨也為美中貿易戰搖旗吶喊，比如，南卡羅來納州共和黨聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）說：「我完全支持特朗普總統在對華貿易談判中的做法。這是美國和世界讓中國遵守規則的最後且最好的機會。」另外一名對華強硬的議員——佛羅里達州共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）更是讚賞特朗普: 「他第一個提出可靠的威脅，來擺脫糟糕的協議。」

喬治亞洲共和黨聯邦參議員珀杜（David Perdue）也表示: 「我為總統的堅定立場鼓掌。我並不比任何人更喜歡關稅，但我絕對認為，我們兩黨都支持在貿易問題上維護美國的利益。」

對於特朗普不斷強調「中國佔了美國便宜」，佛羅里達州共和黨聯邦眾議員沃爾茨（Michael Waltz）表示了支持：「特朗普對中國的強硬立場是正確的，我很高興兩黨參議員都同意這一點。中國竊取了我們的技術優勢，並在國防、網絡安全和太空領域威脅我們。」

特朗普的強硬對華政策算是他與共和黨為數不多的共識。（視覺中國）

有議員也很堅信美國會贏得與中國的貿易戰，例如阿肯色州共和黨聯邦眾議員希爾（French Hill）自信地稱: 「我們強勁的經濟使美國處於優勢地位。我們有最大的影響力來解決與中國長期存在的貿易擔憂。」

賓夕法尼亞州共和黨聯邦眾議員凱利（Mike Kelly）同樣樂觀表示：「中國幾十年來一直利用我們寬鬆的貿易政策。他們不會離開他們最大的客戶。我很高興特朗普總統一直為美國工人爭取提供最好的貿易協議。當美國站穩腳跟時，世界將保持安全。我們必須堅持到底。」

共和黨黨內的一致聲音，使得特朗普有底氣堅持與中國的貿易戰。

貿易戰已經跨越了黨爭

共和黨會力挺特朗普不難理解。問題是：幾乎在所有問題上都與特朗普唱反調的民主黨，在美中貿易戰問題上也選擇了站隊特朗普。這也難怪《華爾街日報》得出這樣的結論：「在與中國的貿易戰中，特朗普獲得了罕見的兩黨支持。」

聯邦眾議院議長的民主黨人佩洛西（Nance Pelosi）早在2018年特朗普宣布要對中國商品徵稅時，就稱「美國必須對中國不公平的貿易政策採取強有力、精明和有戰略性的行動。特朗普的決定僅僅是一個開始，該政府應該為美國工人和產品做出更多的努力」。

聯邦參議院少數黨領袖、紐約州民主黨議員舒默（Chuck Schumer）同樣立場鮮明。特朗普5月6日宣布將對中國價值2,000億美元的商品關稅從10%提升至25%後，舒默立即在Twitter上發文：「對中國要堅持下去。特朗普總統，不要退縮。力量是戰勝中國的唯一方式。」

佩洛西、舒默和特朗普的分歧曾一度導致政府關門。（視覺中國）

俄亥俄州民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）認為： 「中國欺騙傷害美國工人太久了。關稅將中國帶到了談判桌前，現在我們已經在那裏了，總統必須確保真正的改變，以創造公平的競爭環境。」

馬里蘭州的聯邦參議員、民主黨人荷倫（Chris Van Hollen）近來接受美國之音的採訪時強調：「我們需要挑戰中國，讓其改變許多貿易行為及其國內商業行為。例如，他們長期以來一直在竊取美國（技術）秘密。」

賓夕法尼亞州民主黨聯邦參議員托米（Pat Toomey）認為，關稅的確令人吃痛，也會引發混亂，但美國人終有一天回過頭來再看看現在時，會說「他們為此值得」。

正在謀求2020年美國總統大選的民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）也已經展現了他們在對華問題上的立場。Vox網站稱，兩人和特朗普一樣在對華問題上強硬。他們支持打壓中國，他們甚至支持特朗普更有攻擊性的策略。

對此，美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的資深貿易專家賴因施（Bill Reinsch）說，過去三到四年發生的一件事情就是，反華情緒在四處加強。後果就是美國沒有人再呼籲克制。

美國CNN在題為《特朗普的貿易戰展示了中國如何失去在華盛頓的所有朋友》的文章中稱，兩黨近些年來一直對北京強硬，華盛頓的一些議員甚至還呼籲特朗普採取更加強硬的措施。華盛頓戰略諮詢公司奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group，簡稱ASG）的中國項目主任羅扎德（Patrick Lozada）說，左派、右派和中間派都對中國強硬。

因此，對華強硬已經超越兩黨紛爭成為國會的共識時，特朗普是在將這些共識付諸實施。

美國輿論的基調：強硬到底

對於特朗普的對華政策，美國主流媒體、智庫和學者也很認同。

《紐約時報》專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）在題為《特朗普這樣的美國總統，是中國應得的》的文章稱，特朗普也許不是美國理應得到的美國總統，但肯定是中國理應得到的美國總統。特朗普的直覺沒錯：美國需要重新調整與北京方面的貿易關係——在中國強大到不願妥協之前。而且需要像特朗普這樣的「人形破壞球」（human wrecking ball）才能引起中國的注意。

《華盛頓郵報》專欄作家蒂森（Marc A. Thiessen）在該報發表題為《特朗普沒有挑起貿易戰，是中國挑起的》的文章稱，特朗普採取強硬立場是對的。所有人應該都同意，中國是一個我們必須反擊的經濟掠奪者。特朗普正在使用關稅迫使中國開放市場，所有美國人都應該像舒默一樣，支持特朗普。

中美貿易戰既是實力之戰，也是輿論心理戰。（視覺中國）

文章還說，那些認為是特朗普挑起了對華貿易戰的人應該再好好想想。北京多年來一直在對美國發動經濟戰，竊取美國的知識產權，強迫美國的公司轉讓技術，作為在中國做生意的代價，中國海補貼國有企業，以阻止美國企業在一些領域的競爭。

美國《外交政策》發表題為《特朗普的中國政策是一大勝利》的文章稱，特朗普的貿易戰正使得北京跪下。文章稱，特朗普對中國的激進政策，是這個經常受批評的白宮最可靠和最前後一致的政策。就連不是特朗普粉絲的CNN媒體人Fareed Zakaria也說：「特朗普是對的，中國就是一個貿易騙子。」文章指出，強硬的政策奏效了，應該一直保持下去，直到中國做出真正的、實質性的改變。

美國智庫外交關係委員會4月發表了一份題為《特朗普的外交政策比它們看起來更好》的特別報告。報告肯定了特朗普政府的外交政策，尤其是該政府的對華政策。特朗普的對華政策扭轉了過去20年、3屆美國政府——從克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George Walker Bush）到奧巴馬（Barack Obama）政府對北京戰略意圖的誤讀。

關於特朗普發動對華貿易戰，這份報告說，他「公開、大聲對抗北京及其長期的不公平貿易做法」，雖然北京可能對其承諾再次食言，但特朗普的貿易策略卻「可能已經突破了迄今為止北京為其貿易不端行為設置的難以逾越的屏障。」

貿易戰是經濟也是政治問題

貿易戰對經濟的破壞肯定是存在的，處於一線的美中企業等受到的衝擊最為明顯，比如美國的豆農、豬農，中國的通信技術等。這也是為何美國商界或者企業界等人士站出來表示不滿的原因，他們是貿易戰的犧牲品。

但對於特朗普來說，它在乎的是自己的支持率，在乎的是如何藉助貿易戰來拉攏選票。當對華強硬成為國會、輿論的共識時，特朗普就要犧牲部分人的利益來滿足自己的政治目標。貿易戰不可避免就有了政治色彩，已非簡單的加徵關稅與否。

當然，特朗普也知道貿易戰的利害，尤其是中國加徵的大豆關稅等直指特朗普的票倉，這會對其2020年的大選造成何種影響，他需要有一個研判。再者，貿易戰所引發的經濟放緩、失業率增加、居民支出增多等，都是民生問題，這些問題若解決不好，則同樣會變成政治問題。特朗普迎合國會、輿論的呼聲時，也需為此做出應對。