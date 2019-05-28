美國封殺華為後果嚴重　真正受害者並非中國

美國封殺華為將對5G網絡發展產生負面影響，許多受害者將相繼出現。美國本意是遏止中國科技的發展，但歐洲卻成為封殺舉動的真正受害者。

西班牙《經濟學家報》5月25日刊文稱，美國封殺華為導致的最大問題是，有望在未來10年改變世界的超級寬頻網絡在誕生之前就遭到扼殺。如果問題在未來幾周內依然得不到解決，歐洲的電信運營商就不得不尋找替代方案，以免其5G網絡投資和建設計劃徹底泡湯。

文章稱，歐洲的第五代移動通信網絡才是美國與中國對抗的真正受害者。特朗普（Donald Trump）政府的封殺決定將產生一長串受害者名單，而這一名單的最終長度現在還無法預測。所有的歐洲電信運營商都將出現在受害者名單上，因為它們幾乎都依賴於華為技術。

文章指出，一旦歐洲電信公司不得不中止與華為的5G合同，它們的應對能力似乎將非常有限。它們將不得不與其他公司尋求合作，從一個供應商到另一個供應商的轉換將帶來巨大的成本和嚴重的延誤。此外，新供應商的網絡也同樣會被懷疑存在安全缺陷。

美國《紐約時報》刊文稱，華為在歐洲寫下了公司最傲人的成功故事之一。如今，這裡又成了中美貿易與科技戰的前線。

評論指出，歐洲客戶受到的打擊將比美國或中國更嚴重。配合電信設備的強勁銷售，智能手機已使歐洲、中東和非洲市場成為繼中國之後的華為第二大市場。2018年，華為收入有28%來自這些地方，美國則只佔7%。

文章指出，谷歌切斷對中國科技巨頭華為製造的手機的Android系統支持，這或導致購買華為手機的歐洲用戶大幅減少。而華為手機需求的下降可能還會傷及嚴重依賴中國的優質低價設備的歐洲運營商，使他們難以讓客戶使用即將開啟的超高速新網絡。

英國路透社5月27日報道，有分析人士認為，受到美國制裁影響的中國電信業巨頭華為今年的智能手機出貨量可能最多會下降四分之一，並且未來不排除其手機品牌在國際市場中消失的可能。

據悉，美國商務部5月16日正式將中國電信企業華為公司與20多個國家的68家子公司列入所謂的「實體名單」，此舉將禁止華為在未經美國政府批准的情況下，從美國公司購買零部件。

隨後，多家美國公司相繼宣布停止向華為供貨及合作，甚至是一些全球技術標準組織也開始宣布執行美國禁令。此舉引起部份美國公司憂慮，它們擔心封殺華為將令美國從國際研究合作中孤立，最終影響美國利益。