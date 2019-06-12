【逃犯條例】CNN：港府方寸大亂　《衛報》：示威者盼奇蹟　

香港的反《逃犯條例》修例抗議行動，周三（12日）示威者與警方出現激烈衝突，全球各大媒體都在網站首頁大篇幅報道事件。美國有線新聞網絡（CNN）刊文指，香港的雨傘運動重臨，並指在周三（12日）早上，香港警方與政府在面對衝突時方寸大亂；英國《衛報》則形容示威者在盼待奇蹟。

逃犯條例：美國有線新聞網絡（CNN）在網站首頁報道香港反修例衝突事件。

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CNN：雨傘運動重來

美國有線新聞網絡（CNN）發表分析文章「The return of Hong Kong's umbrella movement」（香港雨傘運動的回歸）指，香港的示威者再一次控制了部分的城市區域，在周三早上，數以千計甚至是數以萬計的年輕示威者包圍立法會，堵塞道路與阻礙立法會議員上班，令香港警方與政府方寸大亂（completely wrong footed）。

文章指，香港警方既可能是太專注於封鎖立法會的出入口，也可能是欠缺資源或沒有預計到數萬示威者會整群湧向道路。

文章內容稱，在2014年的雨傘運動期間，示威者佔據金鐘數個月，這次香港也有可能會有另一個充斥不滿情緒的夏天。

逃犯條例：CNN指香港警方與政府在面對示威者時措手不及。（路透社）

《衛報》：示威者盼待奇蹟

英國《衛報》（The Guardian）則有文章以「'Waiting for a miracle': hope and resolve on the streets of Hong Kong」（盼待奇蹟：香港街頭的希望與決心）為題，講述反對修訂《逃犯條例》的民眾如何示威。

文章指，香港的中心地帶變成交通封鎖的區域，的士司機也要放棄入內及離開。該報形容，在示威者之間，則有着團結、果斷與迫切的氣氛。

文章引述一位年輕的香港女民眾指，香港政府押後二讀《逃犯條例》修訂，為民眾帶來希望但不會足以讓她與其他示威者離去，因為民眾正在等待一個奇蹟，並有很多民眾感覺這是最後一戰。

逃犯條例：外國媒體指香港可能又會有一個充斥不滿情緒的夏天。（路透社）

《紐約時報》：小商戶支持示威者 大企業沉默

美國《紐約時報》則在報道中形容，香港有很多小商戶支持這次反修例示威，甚至把商店關門以表達團結之意，又有酒店開放讓示威者免費休息與洗澡，並有一些企業容許員工放下工作去示威。報道指，但在香港最有威力的聲音，也就是在這個金融中心內的大型國際銀行，在《逃犯條例》一事上大部分都保持沉默。