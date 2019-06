【逃犯條例】紐約時報：林鄭月娥立場堅定不動　愈來愈傾向北京

香港爆發大規模的反《逃犯條例》修訂示威後,美國《紐約時報》周三(12日)刊出評論文章指,香港特首林鄭月娥的立場堅定不動,也說明了香港與中國內地近年的關係,愈來愈傾向北京。

《紐約時報》的文章題為「In Battle for Hong Kong, the Field Has Tilted Toward Beijing」(在香港之戰中,戰場向北京傾斜),文章講述林鄭月娥如何回應香港的反《逃犯條例》修訂示威,以及香港各界對林鄭的評價。

文章提到,由北京政府親手選擇的特首林鄭月娥,正想推動《逃犯條例》修訂,但條例也被視為對公民自由的威脅,引發大規模示威。文章指,林鄭在回應示威時,把示威者與被寵壞的孩子相比,並誓言要繼續為《逃犯條例》而戰。

《紐約時報》認為,林鄭的態度堅定,源於中國國家主席習近平的強硬風格,她的立場也顯示了香港近年愈來愈傾向北京。文章又評論指,與2003年時任特首董建華最後撤回23條立法不同,林鄭採取非常不同的立場,若果成功修訂《逃犯條例》,將可以為再推動23條立場奠定基礎。但另一方面,林鄭不單受到泛民主派的批評,親北京的政客也不滿她錯誤解讀公眾輿論、對事件處理不當甚至是破壞香港的國際地位,只是這些政客對她的不滿比較低調。

文章引述香港前立法會議員田北俊指,他認為修訂法案會在下周通過,而他與其他商界領袖現時也只能盡量阻止法案被濫用。

林鄭月娥:我無賣港

林鄭月娥周三(12日)接受《無綫新聞》訪問時稱,曾回應被指賣港的批評,她一度硬咽落淚,稱自己與所有香港人一同成長,為香港作出不少犧牲。

(紐約時報)