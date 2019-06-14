【逃犯條例】香港捲入中美貿易戰　美媒：特朗普應發聲

香港特區政府修訂《逃犯條例》的爭議蔓延至國際層面，美國傳媒連日來跟進報道。報道特別提到，香港爆發大型示威，正值中美貿易戰局勢仍未明朗之際，兩者關係互相緊扣。對於美國總統特朗普開腔談到修例問題，外界仍認為他未有肩負起應有責任，為自由世界發聲，如此下去只會任由中國繼續擴張。

《華爾街日報》：特朗普發聲或有助中美貿易談判

社評認為，1984年簽署《中英聯合聲明》以來，中國局勢穩定，大部分時間都花在經濟改革上，甚至放鬆政治控制。但在過去10年，尤其是習近平上台後，中國重新控制政治和人民生活。香港正在步上新疆的後塵，也反映習近平政權會背棄國際承諾。習近平之所以高壓管治香港，是因為他能這樣做，也因為他認為毋須付上代價。

世界在關注香港人方面有虧欠。社評指，特朗普就香港的情況說實話不會危害中美貿易協議，反而有機會藉宣稱中國未有遵守《中英聯合聲明》，而得到好的協議。習近平透過縮窄各地民主自治政府的空間，擴大中國的影響力，美國總統的職責就是要推倒並擴大自由的範圍。

《紐約時報》：西方國家未挺身而出 習近平將能肆意處置

專欄作家斯蒂芬斯（Bret Stephens）發表以《香港和自由的未來》為題的文章，指香港就如當年的小西德一樣，單單以自由社會的存在，協助推翻東德領袖昂納克（Erich Honecker）的政權。1980年代，自由世界在政治上團結，深信自由民主價值，也不怕挺身而出。美國前總統列根（Ronald Reagan）就曾直指前蘇聯是「現代世界邪惡的焦點」。

如今特朗普卻以「相信香港和中國有能力解決問題」輕輕帶過，原因是他認為這是中國本地事務，即使北京違反《中英聯合聲明》，這也是別人的事。評論認為，這代表習近平能夠隨意解決香港示威者，而毋須顧及外來後果。不過港人也不應放棄希望，即使民主將不時受到衝擊，但民主可貴之處就是能夠將不滿化為支持民主的動力。

美國有線新聞網絡：中國經濟受壓 示威或進一步拖累

習近平上台以來積聚龐大權力，如今面對經濟疲弱，加上中美貿易糾紛，他亦承受着壓力要兌現權力伴隨的承諾。專家指，北京不想被外界視為在《逃犯條例》上讓步，但亦承擔不起嚴重鎮壓而來的後果。這個兩難境地令向來直截了當的習近平政府只剩下狹窄的出路，以避免局勢升級。香港中文大學客座教授林和立指，在中國經濟面臨壓力之際，北京擔心示威會拖累中國。

（綜合報道）