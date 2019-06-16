【逃犯條例】路透社：北京質疑港府能力　認為林鄭處理手法差

特區政府宣布暫緩修改逃犯條例，路透社周日（16日）引述消息報道指出，事態發展至此令中央政府感到不滿，北京認為特區政府處理失當，並對其能力感到懷疑。

路透社引述一名定期接觸北京中央高層的消息人士表示，北京認為特區政府處理修改逃犯條例的手法「差」，甚至對其能力感到懷疑。

報道亦引述倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院長曾銳生指出，特區政府令中央蒙受了「極大的尷尬」，特別在中美正處於緊張時期。香港的動亂將為月底於大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，中美元首會面帶來障礙。

紐時：以為要暴力抗爭才能迫使政府讓步

《紐約時報》分析認為，這次事件是國家主席習近平在2012年掌權之後，北京在單一政治議題上所作的最大讓步。但事件亦造成風險，令香港人、特別是年輕人以為需要透過暴力抗爭，才能迫使政府讓步。

《華爾街日報》報道則指出，修例引發的衝突令中央政府面臨多方面考驗，除了中國經濟增長放緩、中美之間的貿易戰陷於膠着，習近平的強勢外交政策引起國際社會反彈。特區政府在徵詢中央政府意見後，決定暫緩修例。

但儘管暫緩修例是為了平息事態，因普遍反對者已對特區政府失去信心，相信除非政府撤回修例，否則抗議難以平息。

報道對特區政府與北京關係誤判

不過有關的報道有值得商榷之處。在林鄭記者會後，港澳辦發言人、外交部發言人、外交部駐港特派員公署負責人和香港中聯辦負責人都迅速作出了回應，均「對這一決定表示支持、理解和尊重」。

此時，中央對林鄭的支持，是因為中央政府必須支持港府。中央當然支持香港，但要區分支持某個人抑或某個制度、機制與角色。中央當然支持香港，但不表示它會盲目支持香港的某些事。

當年佔中的時候，梁振英也曾犯過錯，當時中央也需要支援港府工作，口頭上依然支援梁振英，支持梁振英「依法執政」，甚至後來給予政協副主席位置，但要求他不爭取連任。這是支持還是反對？

中央對某些官員的評價只會有一個標準，香港是否善治，市民的利益是否有保障，市民是否滿意。如果雖然是依法施政，但做不到善治，市民不滿，中央可以繼續說支持特首依法施政，卻不會多說其他。

因此，《紐時》「北京最大讓步」的說法便稍嫌武斷。北京對是否修例原本就無甚堅持，何來讓步？路透社「北京認為特區政府處理修改逃犯條例的手法差，甚至對其能力感到懷疑」的說法，就更是過度炒作。

一如香港存在各種不同的聲音，北京亦是如此。有人支持，有人反對，有人主張強硬，有人主張懷柔，「北京」也從來不是一個單一的個體。因此真正能夠代表「北京」的意見的，只有官方表態。

事實上，雖然西方主流輿論均認為特區政府之所以修例，是為北京辦事，但遍覽北京方面的態度可以看出，對其而言，修例是港府自己的事，不論特區政府採取什麼措施，強行修例、暫緩、長期擱置、或更改草案，只要其初衷是為了完善引渡法的空缺，北京自然會予以支持。

中央和香港人習慣的政治表述不一樣，中央比較含蓄，政治性強，在溝通過程中要求的理解能力極高。這亦是兩地之間經常發生溝通不暢的原因。而這些更是外界往往看不懂的地方。

（綜合報道）