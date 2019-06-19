【習近平訪朝】美媒：習金二人各取所需應對美國

中國國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩的邀請，周四（20日）起一連兩日到訪平壤進行國事訪問。美媒引述學者分析，認為中國和朝鮮在應對美國有關貿易和無核化爭端的取態是各取所需，並透過會面向美國釋出信號。

美聯社報道指，朝鮮一如以往希望從嚴厲的經濟制裁中鬆綁，並且盡可能在核計劃上作出最少讓步。六方會談前韓國代表魏聖洛（Wi Sung-lac）認為，金正恩將嘗試取得習近平的認可，讓朝鮮增加推動制軍以換取美國讓步，以及反對加強制裁和軍事的壓力。

魏聖洛認為習近平很可能會這樣做，但也可能會促請金正恩加強對話的承諾，並且避免發起如武器測試的挑釁。

中國想確保半島穩定 避免美國「有位入」

大西洋理事會斯考克羅夫國際安全問題研究中心（Atlantic Council's Scowcroft Center ）資深研究員曼寧（Robert Manning）認為，中國優先想要的是穩定性。他認為，如果北京當局認為朝鮮內部有加劇緊張局勢的傾向，那就會使美國變得更有彈性，這或者習近平訪朝的原因之一。

習近平訪朝：習近平在G20中美元首會面前夕訪朝，被指是將朝鮮問題當作籌碼向美方談判。圖為中國駐首爾大使館外，有示威者反對中國介入半島事務。（美聯社）

學者：展示北京有力影響美朝外交

對於習近平在臨近大阪二十國集團（G20）峰會，以及中美元首會晤前夕「突然」到訪朝鮮，有學者認為這反映了北京希望增加與華府在貿易談判上的籌碼。

韓國智庫國安戰略研究所（Institute for National Security Strategy）主席兼高麗大學（Korea University）教授南成旭（Nam Sung-wook）認為，習近平可藉訪朝向美國傳遞信息，指出如果美方接受中方在貿易的立場，則中方可以向平壤傳遞其核議題的立場，並且協助華府取得一些進展。報道又稱，北京或嘗試向美國展示，按照華府在貿易議題的做法，中國也可利用其影響力干擾美朝外交。

部分學者注意到，中方公布訪朝消息與香港爆發大規模反《逃犯條例》示威的時間接近，認為習近平朝鮮之旅或有意轉移國際視線。韓國慶南大學學者林乙川（Lim Eul Chul）認為，對習近平而言，香港議題遠比朝鮮重要，認為他是希望藉此將外界注意力移離香港和爭取時間。

習近平訪朝：有學者認為，習近平公布訪朝的時間與香港反《逃犯條例》示威接近，反映北京想著此轉移國際視線。（美聯社）

中國外交部對上述的「籌碼論」不以為然，發言人陸慷表示，有關藉朝鮮向美國施壓的說法是「想太多」，強調中朝有深厚的友誼，會晤旨在回顧兩國70年來的關係，並就國內情況和半島問題交換意見。不過習近平在金正恩四度訪華後正式回訪，標誌着中朝關係完全恢復，也顯示了北京對平壤棄核措施給予官方肯定。情況反映北京表面上意欲將中美談判和半島問題分開處理，卻暗中藉中朝「友好」向華府增添壓力。

不宜將香港示威「拖落水」

然而將香港示威、中美關係和訪朝一事作綑綁式理解則略嫌牽強。首先這次訪朝之旅正是最高規格的國事訪問，也是14年來首度再有中國國家領導人訪問朝鮮，會面除了包括黨際層面外，也涉及正式的國家交流；雙方的黨政軍在這次訪問全面對接，反映兩國應該有好一段的籌備時間。因此，很難簡單地將訪朝說成是北京針對香港局勢而打出「招數」，而所謂的「轉移視線」也應該理解為一種效果而非目的。

（綜合報道）