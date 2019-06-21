中東危機再升溫　美國不怕長久對峙　伊朗如何脫困？

美國與伊朗的緊張關係再度急速升溫，更傳出美國總統特朗普（Donald Trump）已一度批准美軍對伊朗發動攻擊，只是後來叫停。 美伊衝突會否演變成戰爭？分析認為雙方策略大不同，美方不怕長久對峙，深知伊朗面對長期經濟制裁，只會一天比一天弱勢；但另一邊的伊朗，由於經濟形勢向下，則需要趕快結束對峙，希望迫使國際社會介入，務求在國家陷入絕境前，先擺脫美國對她的壓制。

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《華盛頓郵報》刊出分析文章指，由於國家利益、資源多寡及持續執行任務的能力不同，兩方有極不同的策略。其中美國政府起碼不會希望現時發生戰爭，因為官員深知每多一天對伊朗施行制裁，伊朗的國力就會愈來愈弱。但另一邊的伊朗，則會希望製造一個大的危機或轉折點，才能迫使國際介入事件，打破現行僵局，這甚至可能是會有涉及美軍喪生的事件，以此觸發美國報復。

自今年起，特朗普宣布要把伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，又無視多國不滿，全面取消對伊朗原油的制裁豁免等，以求封殺伊朗的石油出口。這些招數使伊朗被迫到牆角，在5月初也要開始用行動反擊，文章舉例指，伊朗在也門的盟友，開始攻擊沙特的石油設施等，至日前伊朗稱擊落了美國的無人機。

特朗普對伊朗的言論也反覆不定，例如在兩艘油輪於阿曼灣遭到攻擊後，美方指責伊朗與此有關，但特朗普曾形容事件「很小事」（very minor）；在這次美軍無人機遭擊落後，美伊雙方互相指摘，特朗普曾稱伊朗是犯下大錯，但之後又向記者指，伊朗可能是錯誤擊落美軍的無人偵察機，淡化這次風波。

文章指，美國已發動了成功的經濟戰，不見得希望有真實戰爭，但另一邊廂，美方對伊朗的各項要求，等同叫伊朗投降，以伊朗目前的政權來看，除非伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）決定吞下「毒藥」，否則很難看到這些衝突會如何解決。