習近平或攜大禮見特朗普　韓媒：中美不可能展開合作

朝鮮官媒稱朝中雙方就重要問題達成一致意見，有分析認為，朝鮮此舉表明有意與中國加強合作重回無核化談判。這是習近平給即將見面的特朗普送上的一份大禮。但也有分析認為，在美國「打擊中國」的政策前提下，中美在朝鮮問題上的矛盾不可能消除。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》周六（22日）報道稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩同中國國家主席在周四（20日）舉行的中朝首腦會晤中「深化相互了解，就重要問題達成一致意見」。在另一篇社論中，朝鮮媒體寫道，「朝中關係是用戰鬥友誼和信賴凝聚在一起、不敗的友好關係」。

韓國news1網站周六報道分析稱，朝鮮媒體如此報道說明朝方認同習近平提出通過對話與協商解決朝鮮核問題的觀點。同時朝鮮主動表示在無核化協商等「重要問題」上達成一致意見，表明今後朝鮮將與中國攜手，為重返朝美無核化談判尋找機會。 據消息人士透露，金正恩向習近平提出希望中國發揮仲裁者、促進者的作用，期待中國在朝美無核化談判中給予朝鮮支持。

news1指出，即將於日本大阪舉行的二十國集團（G20）首腦峰會就是一個好機會。在G20期間，中美首腦會舉行會晤。儘管核心議題是貿易問題，但習近平訪朝受到了國際關注，也是美國的利益關切，因此預計雙方會討論朝鮮問題，習近平有可能向美國總統特朗普（Donald Trump）送一份大禮，即推動朝鮮重新舉行實務會談，促進美朝間重啟對話。

《紐約時報》周四（21日）報道再次強調習近平通過此次訪問朝鮮是向美國展示中國對朝鮮的影響力，特朗普若想打破當前的無核化僵局，必須在貿易談判中對華讓步。因此比起仲裁，中國對美施壓的意圖更加明顯。

韓國國家外交院教授金賢旭表示，在美國「打擊中國」為主要政策的前提下，中美之間不可能在朝鮮問題上展開合作。朝鮮在短期內表明願同美國重新舉行實務協商，但如果這是在中國的仲裁作用下達成的結果，那麼特朗普又會給中國什麼回禮呢？ 金賢旭強調，「從中長期來看，中美關係因朝鮮問題產生的矛盾不可能減少」。

（綜合報道）