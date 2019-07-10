英國駐美大使風波　更顯英美特殊關係搖搖欲墜？

英國駐美大使的外交電文風波鬧得沸沸揚揚後，美國有線新聞網絡（CNN）週三（10日）發表分析文章指，撇除這次令英美政府尷尬的事件外，兩國的「特殊關係」其實已經搖搖欲墜。

美國總統特朗普不時在網上批評英國處理脱歐的手法（圖源：Reuters）

CNN國家安全分析師貝爾根（Peter Bergen）撰文指出，這次外交風波的真正議題，並不是外交電文帶來的尷尬，而是美國和英國之間的聯繫出了問題。文章指出，前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）1946年在演講中以「特殊關係」（special relationship）形容兩國關係，但到了現在，這種特殊關係幾乎在任何尺度，包括政治、軍事和經濟上都已經不奏效，即使它仍然殘餘在文化層面。

文章指出，美國總統特朗普（Donald Trump）雖然對英國王室有感情，但他經常毫不猶疑地「拋棄」英國的領袖。例如他在Twitter批評首相文翠珊（Theresa May）及其代表將脱歐弄得一團糟，又指處理脱歐的手法愚蠢。

文章指出，特朗普正領導着世界上最大的經濟體及最能幹的軍隊，而他的繼任人也將有這份運氣。至於接替文翠珊的人選所面對的英國經濟，則是在海外投資方面創出2008年以後的新低水平，還有一支難以派駐海外的軍隊。

文章結尾指出，基於以英女王為象徵而呈現出各種形式的情懷，才使得英美關係在煙霧中得以倖存。惟隨着英國軍隊持續萎縮，其經濟也繼續沐浴在脱歐之中，兩國的關係已變得不再特別。