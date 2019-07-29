【逃犯條例】一文盡覽　多國媒體報道香港727＋628示威

香港7月28日再度發生衝突，示威者連日香港就反對《逃犯條例》修例以及處之引發的問題進行抗爭，已成為全球焦點。以下是各國主要媒體，就27、28日元朗及中上環集會的綜合報道。

+ 2

示威毫無平息跡象

法新社報道指28日衝突是連日示威行動的延續，反政府示威毫無平息跡象。報道特意引述泛民議員毛孟靜表示，香港正陷入惡性循環，大量的和平遊行因遭政府忽略，以致讓一小部分激進示威人士要與警察發生衝突。

法國《世界報》（La Monde）以「政府容許警察與暴徒攻擊一般香港市民」，説明連續兩天的示威原因。

日本放送協會（NHK）報道，隨着示威者已計劃未來數星期都有遊行示威，抗議活動會變得惡化。

應立即採取行動恢復商界信心

英國廣播公司（BBC）引述香港美國商會聲明，指香港政府應立即採取行動，恢復香港商界信心，包括「正式和完全地撤回引渡法案，以消除任何公眾疑慮」。聲明中亦表示政府需要從抗議活動的根本原因解決問題，而不僅僅是通過短期的法案和秩序修復來解決社會不穩定的問題。

香港財政司長陳茂波28日表示，香港在過去幾個月出口數字、旅客數字、零售貨量均下降。因《逃犯條例》修訂帶來的爭議持續時間愈久，對中小企影響將愈顯著，亦損害香港國際形象和營商環境。

27、28日元朗及中上環分別爆發衝突，持續一個多月的反政府示威未見平息跡象。（路透社）

解放軍會否出動的焦慮

美國《華爾街日報》報道指接連衝突引起港人焦慮，其中一點是解放軍會否出動鎮壓。24日國務院發表《新時代的中國國防》白皮書上，國防部發言人回應記者就駐港解放軍會否介入香港局勢的問題時，表示《駐軍法》有明確規定。

根據《駐軍法》香港是否出動解放軍的主動權是香港政府而非央政府，而學者普遍亦表示出動解放軍機會十分低，但外界對這方面的擔憂仍日益增加。

德國《德國之聲》（DW）發表社論，指若解放軍出動佔領香港將嚴重違反《中英聯合聲明》，但實際因香港屬於中國領土，相信即使如此亦不會有國家願意介入。但考慮香港的一國兩制是作為解決台灣問題的示範，若最終出此下策，台灣亦將會受到更明顯的軍事威脅。