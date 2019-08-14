【逃犯條例】示威未有緩和跡象　多國媒體關注香港前路

香港的反《逃犯條例》修訂爭議持續，連日出現示威，機場甚至陷入癱瘓狀態，引來外國媒體再度大篇幅報道。不少媒體都指出示威沒有緩和跡象，關注事件將對香港及世界帶來的經濟影響，也有多間媒體關注中國將會如何處理。

彭博社：經濟面對比衰退更差的局面

隨着示威已持續超過10周，更多媒體關注事件對香港經濟層面的影響。

財經媒體彭博社8月14日報道，香港經濟本已受到中美貿易戰的損害，但現在更面臨比衰退更差的局面。報道表示，香港目前仍是中國與外來資金之間的重要管道，而現在更大的恐懼，是香港作為中國與世上其他城方之間「管道」的地位。

該社前一天也刊出文章，同樣指香港或迎來政治經濟的雙重危機，指出對不少投資者來說，對中國會如何應對示威的擔憂，加劇了他們的不安情緒，且對很多香港人來說，最大的擔憂是中國最終將使用武力來恢復秩序。報道引述金融專家指，這次示威是「近幾十年來香港經濟面臨的最嚴重威脅之一」。

日本《每日新聞》8月14日也有文章指，香港的示威以機場作為示威舞台，目的在向國際發出訊息，將不會對政府妥協。但同一時間，連續示威正打擊香港經濟城市及其威信，對日本同樣造成影響。香港作為中國最自由的營商地點，共有664間日本公司以香港作為根據地。示威已影響部分公司的運作，假若情況嚴重惡化，日商或不得不考慮應否放棄香港，另尋他處。

香港示威：8月13日，大批示威者聚滿機場，機場取消多個航班。（美聯社）

示威與衝突變成「新常態」

美國有線新聞網絡（CNN）8月13日刊出的文章指，香港出現快速升級、政府控制不了的局面，甚至形容示威可能已到達「無法回頭」的地步（a point of no return）。作者博修爾丘（Michael Bociurkiw）認為，一個難以實現的解決方法是普選，問題是這已經超出香港政府能夠作主的範圍。

《衛報》8月11日以「示威、衝突和缺乏信任：香港新常態」（Protests, clashes and lack of trust: the new normal for Hong Kong）為題發表文章，指示威與衝突，變成了香港的新常態。

香港示威：特首林鄭月娥指香港進入緊急情況，恐怕會「五勞七傷」。（美聯社）

中國政府將如何處理？

多國媒體都關注中國政府將如何處理這次香港的示威浪潮，其中《華盛頓郵報》8月12日刊出的文章認為，北京政府不會有大的讓步。

該報把香港的示威和俄羅斯的示威相提並論，認為中國和俄羅斯政府均不會向示威者作出較大的讓步，惟香港的示威也尤其未有減退的跡象。有學者指，成立獨立調查委員會能夠有效為局勢降溫，但北京官員表明在「顏色革命」結束前將不會回應有關訴求，示威者只會變得更堅定和激進。

韓國《中央日報》8月14日的文章認為，香港示威者在機場集會期間，粗暴對待一名《環球時報》記者及懷疑國內公安，可能會成為中國當局介入的口實。在香港示威日漸激進化之際，中國可以利用這些事件，強調民主社會可造成混亂，並刺激民族主義感情。在中國認為即使香港經濟崩壞，也不會對中國整體經濟造成嚴重影響情況下，中國或會以強硬方式對待，其中10月1日的國慶或是關鍵。

新加坡亞洲新聞台（CNA）則刊出評論文章，分析為何北京出手介入香港示威並無好處。評論提到香港對中國有戰略價值，在中美貿易戰下，香港的特別貿易地位對中國尤其重要。出動解放軍鎮壓示威，將帶來難以負擔的政治和經濟代價。

香港示威：對於中國政府會如何處理，有美國媒體認為中國不會作出大的讓步。圖為國新辦記者會。（美聯社）

俄羅斯RT質疑華府在背後

至於俄羅斯的RT電視台，網站刊出文章質疑美國與香港示威的關係，甚至談到2013年的烏克蘭示威。該文章指，華府對香港示威的評論反映示威屬「顏色革命」，讓人聯想起烏克蘭2013年的親歐示威，認為部份香港示威者高舉英國和美國國旗，美國駐港領事與反對派會面，情況與當年在基輔發生的一樣。報道指，「顏色革命」是美國政權更替的常用手段，利用當地人合理的不滿，誘使政府暴力鎮壓，再以「民主人權」的美名摧毀其正當性。