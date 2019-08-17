美國對台軍售觸怒中國　美媒：令貿易戰變得複雜

中美貿易戰已打了一年多，兩國談判來到2019年上、下半年都沒有重大進展，雙方更出現「談得少、動作多」的情況。美國原擬9月1日起對中國另外3,000億美元商品加徵新關税，8月13日宣布推遲部分產品的加徵税關税日期，16日又豁免了一些產品。這讓外界以為，或可營造利於中美恢復談判的氣氛。然而《紐約時報》16日的報道指出，美國通過有可能是有史以來最大規模美國對台軍售案，有可能觸怒中國，讓兩國貿易戰變得複雜。

7月底舉行的中美第十二輪貿易談判在沒有重大進展的情況下結束，外界在期待雙方何時安排下一次會面。（AP）

美國正推進對台灣的F16V戰機軍售案，總值80億美元，將會提交至國會審查。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）已證實白宮已決定將軍售案提交至國會審查，兩黨多位國會議員都公開表示支持，預計反對阻力不大。美國《紐約時報》在報道中指出，這或會是美國對台最大宗、或是其中一宗大型的軍售案。

美國國會兩黨議員過去數周以來皆指控特朗普政府不斷拖延對台軍售案，以避免危及正在進行中的中美貿易談判或以此作為談判籌碼。白宮正面對讓來自華府以及國會的壓力。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）向來支持對台軍售，亦推動白宮對台灣給予更大支持。民主黨籍的眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）16日也在聯合聲明中表示，向台灣銷售戰機，是就美國對印太地區安全的承諾，發出強而有力訊息。

美國民主黨籍的眾議院外交委員會主席恩格爾與共和黨籍首席議員麥考爾（圖）發聲明，稱美國對台軍售是對外發放訊息，展示美國對印太地區安全有承諾。圖為2016年11月麥考爾前往會見當時仍未上任總統的特朗普。（AP）

分析家稱中國或會再報復華府

該報引述一些分析家認為，中國政府可能通過懲罰美國企業，作為對美國的報復手段，就像其在7月所做的一樣。中國外交部7月12日宣布將向參與售台武器的美國企業實施制裁。此外中國已就美國對台軍售做出警告，中國外交部發言人華春瑩在16日表示北京會有對策。她說中方要求美方不得向台出售F16V戰機，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則中方必將作出強烈回應，由此造成的一切後果將由美方承擔。

這是特朗普任內第四次對台灣出售武器，前兩項總額不到20億美元。美國國防部轄下防務安全合作局7月8日公布華府計劃向台灣出售的武器，包括108架M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克，以及250枚FIM-92可攜式毒刺（Stinger）防空導彈等，預計涉款22億美元。《紐約時報》指出，包括奧巴馬在內的時任美國總統都曾批准對台軍售，但為免在關鍵時刻激怒北京，都審慎考慮出售時機。

台灣總統蔡英文6月17日回應美國的舉措，稱此舉將一定程度提升台灣空軍戰力與整體國防能量，是為國防需求，形容是「錢都會花在刀口上。」圖為她5月4日出席在新北市舉行的反恐演習。（AP）

美專家：會拖延中美貿易談判

曾任美國前總統奧巴馬（Barack Obama）中國問題顧問的麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，美國對台售武從來沒有所謂好的時機，但此時這麼做，「應是最差的可能的選擇。」他說：「中美貿易談判可能會出現拖延、中國將嘗試重擊美國企業，以及中國人會在美國支台灣與香港之時，看到陰謀的關聯。」

曾擔任美國國防部和美國國務院亞洲事務顧問，現任亞太安全合作理事會美國委員會董事會成員、美國外交關係協會成員、國際戰略研究中心（CSIS）的中國研究專案高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「中國當然會譴責這筆交易，但這些反對都是基於政治上的，而不是軍事上的。除非中國在找藉口不去進行談判，否則此事（美對台售武）看來不會讓中美貿易談判脱軌的。