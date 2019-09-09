美媒：中美貿易戰衝擊全球經濟　澳洲卻因此受益

美國媒體9月8日報道，中美貿易戰對世界各地的經濟都造成衝擊，澳洲卻在兩國貿易爭端中獲益。

《華爾街日報》8日刊文稱，作為美國盟友之一的澳洲，貿易狀況非比尋常。美中貿易戰已殃及美國一些盟友的經濟，例如德國6月份出口較去年同期下滑8%，經常項目盈餘也下降。

文章稱，可以肯定的是，全球經濟增長若進一步放緩，將對澳洲經濟造成傷害。企業可能變得更加不願投資，消費者不願消費，外國對澳洲商品的需求可能會減少。

《華爾街日報》分析，這很大程度上取決於北京的反應。澳洲央行副總裁德貝爾（Guy Debelle）8月15日表示，中國推出的國內刺激措施抵消了貿易爭端對華影響，這在一定程度上為澳州經濟帶來短期提振，並顯著緩解貿易爭端對澳州的影響。

摩根大通（J.P. Morgan）表示，自2018年初美國對華首次加徵關稅以來，澳州對中國名義上的出口額已增長30%。

文章稱， 憂慮全球經濟衰退風險的投資者亦會買入黃金，這為澳州帶來好處，因為貴價金屬是該國主要出口商品之一。

美國收緊對中國學生的簽證程序似乎也令澳州受益。澳州教育機構納維塔斯公司（Navitas）稱，中國學生2017年至2018年在澳州接受高等教育的人數，增幅遠遠超過美國。

文章也指出，如果北京方面調整貿易反制舉措，瞄準美國的盟友，那麼澳州也很容易受到衝擊。