馬雲退居幕後　阿里巴巴踏入新時代　外媒如何看「中國喬布斯」？

阿里巴巴集團創辦人馬雲9月10日踏入55歲，同日正式退任董事長，由行政總裁張勇接任。馬雲於1999年創辦阿里巴巴，建造電子商業帝國。20年過去，馬雲成為中國首富，甚至有外媒形容他是中國的喬布斯（Steve Jobs），成為在西方也廣為人知的企業家。如今他退居幕後，英國廣播公司（BBC）形容是阿里巴巴新時代的開始。

《華爾街日報》：短期難有「另一個馬雲」

報道形容，馬雲是具魅力的領袖。馬雲傲慢的言論於國內外贏得人氣，例如他曾公開鼓勵員工夫婦不但要一周工作72小時，也要努力「造人」。報道認為中國國家主席習近平治下的政府，傾向推廣國有企業，同時對私人企業收緊監管，導致商業領袖擔心自己顯得過於引人注目，因此，恐怕中國短期也不會有如馬雲般突出的人出現。

2014年9月，阿里巴巴於紐約證券交易所上市，集資近250億美元，為全球最大宗IPO。（Getty Images）

彭博社：馬雲仍舉足輕重

彭博社則指，馬雲急速冒起成為電子商務巨頭，是中國躍進成為世界第二大經濟體的縮影。自2013年馬雲出任董事長，截至2019年3月底，阿里巴巴的收益增加1,100%增至3,788億人民幣。馬雲亦曾於2016年榮登亞洲首富。

馬雲雖然正式退居幕後，但預計其角色對阿里巴巴仍然重要。開元資本董事總經理西爾弗斯（Brock Silvers）認為，現時張勇未必會在未獲馬雲的支持下，作出重大決定。

馬雲是其中一名西方廣為人知的中國企業家。圖為2017年特朗普尚未正式就任總統時與馬雲見面。（Getty Images）

英國廣播公司：魅力成馬雲​最大財產

阿里巴巴從網上購物平台發展成電子商務巨頭，並投資金融服務和人工智能技術，包括推出電子支付平台支付寶（Alipay）。英國廣播公司（BBC）引述著有《阿里巴巴：馬雲的商業帝國》（Alibaba: The House That Jack Ma Built）的克拉克（Duncan Clark）指，雖然沒有科技相關的背景，亦於金融方面無特定優勢，但馬雲的魅力和戰略眼光便是他的最大財產，能夠說服顧客、員工和重要股東。

克拉克與馬雲於廿年前初次見面，後者揚言於十年內帶領阿里巴巴成為全球十大互聯網公司。克拉克形容，那看來是不可以的野心，但馬雲就能讓人相信。

《費加羅報》：「退休」乃言過其實

法國《費加羅報》（Le Figaro）亦引述克拉克指，說馬雲「退休」乃是言過其實，他是阿里巴巴永久合夥人，沒有退休制，仍然有權挑選領導人。身為共產黨員的馬雲退居幕後，將會減少與政府形成緊張關係的風險，也讓他有較多自由。報道也引述微博用戶的評價，形容馬雲是中國最聰明的富豪，深明「槍打出頭鳥」的道理。