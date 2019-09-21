【中美貿易戰】英媒分析談判三大風險　特朗普升級局勢並非靠嚇

美國與中國大陸代表十九日起展開為期兩天的副部級貿易磋商，為下月底的高層級磋商鋪路，但路透分析，美中貿易談判仍面臨三大關鍵風險，能否取得持久的和平還很難講。美國總統特朗普外部貿易顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）則說，若雙方近期無法達成貿易協議，特朗普可能再升高貿易緊張局勢。

▼▼路透社分析，美中貿易談判仍面臨三大關鍵風險，能否取得持久的和平還很難講。按圖放大，看路透社分析三大風險懶人包。下文有更詳盡解釋▼▼

美中貿易磋商的第一個風險就是關稅。2018年來，特朗普政府已對約二千五百億美元大陸輸美商品加徵百分之廿五關稅，中國也對約一千一百億美元美國輸陸商品加徵關稅，目前雙方都做了一些讓步以展現善意，但問題在於美國所威脅之後預定加徵的關稅，是否會如期開徵。

其次為貿易黑名單與銷售禁令。特朗普把華為列入貿易黑名單的決定戳痛了中國，這形同禁止美國企業與華為做生意，還導致許多非美國企業切斷與華為的關係。在此同時，美國國會還在草擬法案，希望禁止更多陸企取得涉及聯邦資金的美國合約。

特朗普把華為列入貿易黑名單的決定戳痛了中國（路透社）

第三個風險是知識財產權與強迫技術轉移的問題。在雙方談判五月破裂前，美國官員曾說雙方談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但在談判破裂後，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指出，中國推翻了在數字貿易方面的承諾。多位消息人士也說，北京不願就其管理經濟的基本方式，例如支持國有企業和提供補貼等展開談判。

若美中近期無法達成協議，特朗普準備升高緊張情勢 （路透社）

特朗普的外部貿易顧問白邦瑞指出，若美中近期無法達成協議，特朗普準備升高緊張情勢，「（特朗普）總統有升級貿易戰的選項嗎？當然，他能提高關稅，把這些低水準的關稅提高到百分之五十或百分之百」。他說，有人以為特朗普只是在「唬人」，那就錯了，特朗普「還有牽涉到金融市場、華爾街的選項」。

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