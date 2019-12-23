韓朝Bromance不再？　專家稱金正恩不滿意　文在寅這方面做得不夠

美國有線電視新聞網（CNN）報道，2019年初朝鮮領導人金正恩對「南方同胞」讚譽有加，稱他們有「同胞的團結力量」。但在金正恩即將發布的2020年新年致詞中，此般對韓國的熱情似乎不會出現。

隨着朝鮮與美國的核談判陷入僵局，韓朝間的「兄弟情」似乎也出現變數。目前看來，金正恩和韓國總統文在寅間不太成熟的關係如履薄冰。韓國首爾世宗研究所資深研究員鄭相昌指出，這是因為對金正恩來說，文在寅還不夠「親朝鮮」。

文在寅上任後一直奉行與朝鮮接觸的政策，他甚至說服起初不願與朝鮮交談的美國總統特朗普。近兩年來，文在寅和金正恩見面4次，雙方簽署協議、承諾合作及解除板門店武裝相關工作。然而，這對朝鮮來說似乎還不夠。

鄭相昌表示，朝鮮認為，若文在寅真的「親朝鮮」，「就會按照（朝鮮）要求停止美韓聯合軍演，並停止進口能在不被發現的情況下可攻擊朝鮮的隱形戰機」。

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韓國江原道知事崔文洵認為，朝鮮對南韓感到憤怒，覺得文在寅沒有遵守承諾。「平昌冬奧會之後舉辦6次峰會，他們關係看上去感覺很好……笑容滿面、熱烈鼓掌、深深擁抱和大大的承諾，然後什麼都沒有」，「他們（朝鮮）為此感到生氣」。

隨着朝鮮給美國設定至今年底截止的對話期限將近，崔文洵和其他研究朝鮮的分析家都擔心，談判所剩時間不多，無論美國是否認為朝鮮真的認真看待最後期限。

而隨着美國與韓國及朝鮮間的緊張局勢持續升溫，美國對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）上周訪問韓國，目的是將停滯不前的談判拉回正軌。然而，值得擔憂的是，朝鮮持續造成美韓關係的不合，因為韓國更關注和解，美國則更關注核談。

美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）資深研究員芒特（Adam Mount）說：「我認為美國在這錯失機會，我們從未真正致力於或支持韓朝間的和平進程。」朝鮮將談判分成兩個不同軌道，並在我們（美國和韓國）之間挑撥離間。

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