【外媒怎麼看】中日韓分別維繫雙邊關係　同時合作應對朝鮮局勢

中國、日本和韓國領導人12月24日在中國成都舉行峰會。隨美朝談判的年底期限逼近，朝鮮半島局勢成為峰會其中一項焦點。外界也同時聚焦區內貿易議題。中日韓如何分別維繫雙邊關係，並在世界舞台合作，成為媒體的關注。

韓國總統文在寅出席中日韓領導人會議。（美聯社）

《韓民族日報》：韓中提倡美朝對話 惟難測成效

《韓民族日報》以〈「以對話消除緊張」，朝鮮應聽聽韓中領導人之意〉為題發表社論，指出韓中領導人會談遠遠超過預定時間，顯示雙方均認為當前朝鮮半島安全局勢十分嚴峻。韓國總統文在寅和中國國家主席習近平表示「要共促朝鮮和美國保持對話勢頭」，並強調以對話和談判解決問題的原則。社論認為，朝鮮並未改變強硬態度，難以預測會談的結果會否促使朝美恢復對話。

社論提到，韓中領導人討論消除因薩德部署韓國和中國採取經濟報復觸發的韓中衝突問題，也可以稱為會談的一個成果。

日本首相安倍晉三出席中日韓領導人會議。（美聯社）

《日本時報》：日中走近 三國就半島問題合作

報道形容，日中關係近年顯着改善。根據日本官員指，中美爆發貿易戰之際，日中開始探索更深入的經濟關係，並增加人民間和文化的交流。報道引述慶應義塾大學教授神保謙指出，三國領導人同意朝鮮無核化的需要，問題是他們在平壤試射導彈一事上的合作關係能夠進深到哪一個程度。

《朝日新聞》：藉習訪日建立健康日中關係

《朝日新聞》以〈日本必須利用習近平國事訪問建立健康多層關係〉為題發表評論，指出習近平明年訪日應該是為健康、多層的關係奠下基礎的機會。日中關係經歷過大起大落之後，目前平和的雙邊關係容許兩國領導人經常會面。作為世界第二大和第三大經濟體，中國和日本應該追求建設性對話，在廣泛和長遠的層面合作，維持世界秩序的穩定。

中國總理李克強出席中日韓領導人會議。（美聯社）

半島電視台：日韓關係僵持 中國穿針引線

日本和韓國近年的關係因為貿易糾紛和第二次世界大戰遺留的歷史問題達到新低點，美國多次呼籲兩國和解，擔心盟友之間關係惡化將導致亞州外交關係變得更加複雜。

半島電視台引述大阪大學教授佐藤治子指，作為區內主要勢力，中國希望將日本和韓國帶到同一張桌子，向世界展示外交存在感，同時轉移外界對中國內部事務的關注。不過韓國國立外交學院前院長尹德敏則認為，對於日韓關係，北京可以做的事情不多。

彭博社：日韓會談釋出正面信號

中日韓同意力爭盡快簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並加快日中韓自由貿易協定（FTA）談判。彭博社特別指出，日本首相安倍晉三和文在寅舉行會面是正面信號，雖然不預期有重大突破，但有機會讓兩國更容易收窄對於日韓貿易糾紛的分歧。