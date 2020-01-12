【2020台灣大選】外國傳媒談選戰　日本憂慮成台海爭議磨心

台灣1月11日的大選吸引全球多國關注，其中與台灣在不同層面上合作的美國和日本都對於這場選戰和將來展望有一連串報道。他們普遍認為，兩岸議題成為蔡英文致勝的關鍵，但對於民進黨政府在新一屆任期如何帶領台灣在國際舞台上立足，有日本傳媒傾向感到悲觀。

蔡英文帶領民進黨在2020年台灣大選報捷，兩岸關係在未來四年如何發展成為各方關注的焦點。（AP）

《華爾街日報》指，台灣大選可能是2020年最重要的選舉，皆因當地長年面對中共的進迫，台灣亦是全球處理對華關係的試金石。台灣在保障自身民主體制之餘，同時亦要處理兩岸之間的經濟關係。

該報道提到，香港問題某程度上左右選戰外，亦指出北京方面懷疑影響選情，包括在社交媒體發放「武漢不明肺炎可能在台灣散播」的虛假消息，企圖減低選民投票意欲，以及在傳統媒體上採取傾向北京的立場等。

《紐約時報》：對北京的一大打擊

《紐約時報》亦認為，台灣大選的結果無疑是對北京的一大打擊，報道指北京一直對台北採取外交孤立和打擊經濟等措施，不過蔡英文政府卻成功走出經濟困局。因此正如外界在選前一直討論的議題，北京會否在民進黨展開新政府任期後，改變對台策略，例如舉行兩岸對話，抑或是進一步展現強硬立場。報道稱，中共領導人習近平可能就無法向台灣推銷「一國兩制」而備受壓力。

《日本經濟新聞》以經濟角度分析選戰結果，指鴻海等台資企業在1990年代進軍中國市場，推動中國經濟增長和兩岸經濟一體化。惟近年北京對台立場強硬，加上中美貿易戰及中國經濟出現放緩等，令台灣企業修正對中國的依賴，增加他們對被北京統一的危機感，於是造就蔡英文和民進黨在今次選舉取得大捷。

日本傳媒：安倍晉三為立功可能犧牲台灣關係

日本首相安倍晉三被指執政多年來在外交成就接近「一片空白」，因此希望利用靠攏中國並簽訂兩國第五份政治文件爭取分數。（Reuters）

該報道與共同社的另一篇報道都認為，台灣議題會導致更多中美之間的磨擦。共同社指，台海局勢同樣會蔓延到日本，雖然外相茂木敏充表示期望日台之間會有更多合作，但始終只是局限於非政府層面，首相安倍晉三似乎傾向增加與北京的交流。

安倍是日本史上執政最長時間的首相，在主要外交成就基本上欠奉，因此日本與中國達成第五份政治文件就成為他「立功」的大好機會。台灣前總統陳水扁曾表示，有日本消息指該文件會包括東京支持中國在香港實施一國兩制政策，意味打擊台北的利益，令日本將來可能或要根據文件調整對台關係。共同社引述外交人士認為，日本可能成為北京兩岸統一的工具，呼籲安倍簽署第五份政治文件前要審慎考慮。